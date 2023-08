Calciomercato: svolta Lo Celso, decisione presa

Il futuro di Lo Celso sembra essere ormai deciso e presto sono attese delle novità importanti in questo calciomercato.

E’ Lo Celso uno dei giocatori più cercati in questa fase finale di calciomercato. Il Tottenham, infatti, non ha nessuna intenzione di confermarlo e sono in corso tutte le valutazioni del caso anche da parte del calciatore.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il futuro di Lo Celso sembra essere ormai deciso e per questo motivo ben presto sono attese delle novità di calciomercato. Si tratta di un passaggio fondamentale per il futuro del calciatore, che ha voglia di rilanciarsi dopo un periodo non sicuramente facile.

Mercato: stanno prendendo Lo Celso, ecco con chi firma

Il futuro di Giovanni Lo Celso è ancora tutto da scrivere. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che il calciatore non resterà al Tottenham. I londinesi non hanno intenzione di puntare su di lui e sono al lavoro per cercare di trovare la soluzione ideale per rilanciarlo dopo un periodo non facile. Nelle ultime settimane si sono fatti diversi nomi, ma per il momento mai nessun club ha deciso di affondare il colpo. Ora, però, la situazione è cambiata e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Barcellona e Betis, infatti, hanno deciso di sondare il terreno per Lo Celso in questo calciomercato ed ora il ritorno in Spagna sembra essere ad un passo. Naturalmente la strada è in salita e molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso calciatore.

Senza dimenticare che il Napoli resta alla finestra per Lo Celso in questo calciomercato. Si tratta di una opzione da seguire con attenzione soprattutto negli ultimi giorni di calciomercato e vedremo alla fine su chi punterà direttamente il calciatore per rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile con la maglia del Tottenham.

Il Napoli pensa a Lo Celso

Il Napoli, comunque, non molla la pista Lo Celso e non possiamo escludere un tentativo in questi ultimi giorni di calciomercato. Diciamo che le piste Barcellona e Betis sono quelle maggiormente favorite, ma non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze.

Una questione che sarà risolta nelle prossime ore e in base anche alla decisione che lo stesso Lo Celso prenderà sul suo futuro per rilanciarsi.