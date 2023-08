Andrea Delogu, tutti fanno zoom: la copre un filo

Andrea Delogu non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i propri follower. Direttamente dal suo canale social arriva un nuovo capolavoro – FOTO

Tutti quanti i suoi fan stavano aspettando la sua nuova meraviglia. La stessa che, ovviamente, non poteva affatto deludere le aspettative. Tutti quanti in piedi per la meravigliosa conduttrice televisiva che riesce sempre a spiazzare tutti i suoi fan. Anche in questa occasione ci è riuscita alla grande e con ottimi risultati.

Direttamente dal suo canale ufficiale di Instagram arriva una nuova opera d’arte. La stessa che sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci riferiamo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione che i suoi fan le stanno lasciando. Tutti fin troppo meritati, Andiamo a vedere di cosa si tratta questa nuova meraviglia.

Andrea Delogu, il suo Ferragosto è bollente [FOTO]

La nativa di Coriano ha festeggiato il giorno di Ferragosto nella bellissima cornice di Roma. Lo si capisce anche dalla sua simpatica didascalia “Io sono Leggenda“.

Per chi non lo conoscesse si tratta di uno dei film di Will Smith, in cui l’attore è rimasto completamente da solo sulla terra. Insieme a lui anche il suo fidato cane. Stesso discorso vale anche per la conduttrice radiofonica che si è fatta immortalare in uno scatto simaptico.

Lo stesso che non poteva decisamente passare inosservato agli occhi di tutti i suoi fan. Tanto è vero che in molti hanno affermato di aver applicato lo “zoom“. Ed il motivo è fin troppo chiaro e non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Proprio come il suo leggins che mette in risalto il suo lato ‘B’ e le sue fantastiche forme a dir poco da urlo. Sì, il suo abito è decisamente fenomenale.

Tanto è vero che in molti hanno chiesto informazioni in merito al suo leggins. Dove lo ha comprato e, soprattutto, come le sta divinamente. In merito a ciò è arrivato anche il suo messaggio dedicato ai suoi follower che chiedevano informazioni a riguardo: “Amiche che mi chiedono dei leggings: sono quelli che vanno tanto ora per fare palestra, non fanno nulla di speciale, sono solo strettissimi e compattano il tutto. Li testo e vi dico”.

In attesa della nuova stagione televisiva la meravigliosa 41enne si sta godendo questi ultimi giorni di relax. Il tempo di caricarsi le pile e, soprattutto, iniziare al meglio delle nuove avventure in tv.