“Distanti dal Napoli”, annuncio che preoccupa

L’agente del calciatore, già balzato alle cronache per un’intervista velenosa oggetto poi di dietrofront, ha fatto un altro annuncio

Considerando i recentissimi precedenti, su cui tra l’altro l’agente è molto onestamente ritornato nel corso dell’ultima intervista, forse non c’è da credergli. O forse bisognerà effettivamente solo attendere ‘dopo il mercato’, come ha sottolineato Mario Giuffredi, per capire come verrà affrontata la situazione relativa al rinnovo.

Sono giorni molto caldi, e non solo per le torride temperature, in quel di Napoli. Il tema dei rinnovi di contratto di molti giocatori prossimi alla scadenza o comunque accreditati di incontrarsi con la società per ridefinire durata e ingaggio, sta occupando buona parte del lavoro del nuovo Ds Mario Meluso. Parallelamente, ci sono le operazioni in entrata necessarie per il completamento della rosa. Propedeutiche alla costruzione di una squadra che sia realmente in grado di difendere lo scudetto sul campo.

In siffatta situazione, la figura del succitato Giuffredi appare centrale. Il procuratore rappresenta infatti diversi calciatori del Napoli, tra cui capitan Di Lorenzo, Mario Rui e Matteo Politano. Tre fattispecie distinte che meritano di essere trattate separatamente.

Mario Giuffredi, tutta la verità sui rinnovi di Mario Rui e Politano

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, Giuffredi è tornato sulle sue parole al veleno pronunciate quando sembrava tutto finito per il rinnovo del terzino portoghese. L’agente parlò espressamente di delusione nei confronti di De Laurentiis, reo di non aver dato il giusto valore al suo assistito. Quando poi, qualche giorno dopo, il patron si è rimesso al tavolo delle trattative firmando il prolungamento fino al 2026, Giuffredi ha fatto un apprezzabile passo indietro. “In questo momento mi sono reso conto di aver sbagliato, di aver alterato troppo i temi e i toni delle situazioni. Quando ho chiuso Mario Rui, ho chiesto scusa sia al presidente che al dottor Chiavelli”, ha dichiarato a TvPlay.

Smarcato da tempo, subito dopo la vittoria del Tricolore, il capitolo Di Lorenzo – il capitano ha prolungato senza problemi fino al 30 giugno del 2028, resta da sistemare la questione attinente l’ex prodotto delle Giovanili della Roma, Matteo Politano. Le parole di Giuffredi sono più che chiare, sebbene – come nel più volte citato caso Mario Rui – tutto potrebbe cambiare nel giro di pochi giorni.

“Il pensiero di Politano e il mio sono totalmente distanti da quello del Napoli, quindi abbiamo preferito spostare il momento a dopo il mercato, perché ora non ne saremmo più venuti fuori. Politano sarà l’ultimo nome che affronteremo alla chiusura del calciomercato“, ha concluso Giuffredi. Ci sarà la terza fumata bianca su tre per l’agente? ll tempo sarà evidentemente galantuomo in merito.