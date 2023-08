“Pronto ad andarsene”, svolta a sorpresa Napoli

In casa Napoli è in arrivo una cessione, l’agente è stato chiaro con De Laurentiis: il centrocampista potrebbe lasciare a breve il club

Negli ultimi giorni, il calciomercato degli azzurri sta entrando sempre più nel vivo. Mentre fino al termine del mese di luglio il club sembrava piuttosto fermo con alcuni colpi da fare in entrata, di recente sembra si siano sciolti alcuni nodi.

Durante le ultime due settimane sono stati ufficializzati gli arrivi di Natan e Cajuste, rispettivamente dal Red Bull Bragantino e dallo Stade de Reims. I due nuovi acquisti sostituiranno Kim e Ndombelé, i quali hanno lasciato Napoli in questa sessione di calciomercato. La dirigenza azzurra, però, sembrerebbe voler aggiustare ancora qualcosa all’interno del reparto di centrocampo di Rudi Garcia e le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Nelle ultime ore, infatti, il Napoli sarebbe vicino ad acquistare dal Celta Vigo il centrocampista spagnolo classe 2002, Gabri Veiga. La richiesta iniziale del club de La Liga era di 40 milioni di euro, ossia il pagamento della clausola rescissoria. Il club azzurro si sarebbe avvicinato con un’offerta, che poi è stata accettata dal Celta, di circa 36 milioni, bonus inclusi. Il calciatore è stato convocato per la gara contro il Real Sociedad. Nel frattempo, se tutto procede come previsto, le visite mediche sono attese nelle prossime ore.

Con l’arrivo di Gabri Veiga, gli azzurri potrebbero cedere un centrocampista: ecco chi

Con l’arrivo ormai prossimo di Gabri Veiga, a farne le spese potrebbe essere proprio un giovane centrocampista partenopeo, pronto a chiedere la cessione.

Stiamo parlando di Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 di proprietà del Napoli. L’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro di Gaetano in una recente intervista a TVPLAY. La decisione sembra dipendere soprattutto dalla strategia di mercato del Napoli e dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Secondo quanto rivelato da Giuffredi, il destino di Gianluca Gaetano è strettamente legato agli sviluppi del calciomercato del Napoli per quanto riguarda l’arrivo o meno di nuovi centrocampisti. Se il Gaetano rimarrà parte dei sei centrocampisti per tre posti disponibili, è molto probabile che resterà al Napoli. Tuttavia, se il club dovesse confermare l’acquisto di un altro centrocampista, come per l’appunto Gabri Veiga, o se Diego Demme dovesse rimanere, Gaetano potrebbe essere ceduto per poter giocare titolare, magari in una squadra di medio-bassa classifica.

In tal caso, un possibile trasferimento all’Empoli è stato menzionato da Giuffredi come una mossa che potrebbe favorire l’esplosione del giovane giocatore. Tuttavia, l’agente del classe 2000 ha, inoltre, ammesso che anche altre squadre potrebbero essere interessate al suo assistito.