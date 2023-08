“Aspettiamo il Napoli”, colpo di mercato dietro l’angolo

Il club di Serie A sta aspettando con ansia la risposta degli azzurri. Solo il Napoli può sbloccare il colpo di mercato. Ecco perché

Dopo la straordinaria promozione in Serie A, vincendo lo scorso campionato cadetto, il Frosinone si prepara ad affrontare una nuova avventura nella massima serie italiana, con l’obiettivo di poter mantenere la categoria nonostante la forte concorrenza delle altre squadre.

Guido Angelozzi, direttore sportivo del club, ha di recente fornito alcuni dettagli riguardo al mercato estivo che sta affrontando la dirigenza ciociara ed alle prossime mosse che la squadra intende compiere.

In un’intervista rilasciata alla trasmissione “A tutto mercato minuto per minuto” su TMW Radio e riportata da tuttonapoli.net, Angelozzi ha condiviso i progressi compiuti nella costruzione della rosa messa a disposizione per il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. Il direttore sportivo ha sottolineato l’arrivo di alcuni nuovi giocatori, quali Cerofolini dalla Fiorentina e Barrenechea dalla Juventus, evidenziando come il club stia lavorando diligentemente per potenziare il proprio roster in vista dell’inizio del nuovo campionato.

Angelozzi ha anche parlato ampiamente del mercato in entrata, menzionando il nome di Walid Cheddira, attaccante marocchino di proprietà del Bari di De Laurentiis. Il dirigente sportivo si è dichiarato fiducioso di portare a termine la trattativa per l’attaccante rivelazione della scorsa Serie B ma per la chiusura è atteso il via libera del Napoli.

Cheddira-Frosinone, arrivo vicino ma serve l’ok del Napoli: svelato il motivo

Il ds della compagine gialloblù, ha dichiarato che il club è in trattativa per Walid Cheddira e sta attendendo l’esito delle discussioni avvenute di recente con la dirigenza del Napoli.

Ad oggi, l’attaccante italo-marocchino classe 1998 è un tesserato della SSC Bari, club di proprietà della Filmauro, azienda della famiglia De Laurentiis. Il club campano vorrebbe acquistare Walid Cheddira dal Bari per poi girarlo in prestito al Frosinone. Operazione simile, gli azzurri l’hanno fatta con Caprile, acquistato anch’egli dal Bari e poi girato in prestito annuale all’Empoli. Nel club toscano, Caprile dovrà rimpiazzare Guglielmo Vicario, acquistato a sua volta dal Tottenham Hotspur.

Le parole del direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, rivelano la determinazione del club neopromosso nel costruire una rosa competitiva, affrontando al meglio sia il mercato estivo che il nuovo campionato di Serie A.

Al termine dell’intervista, Angelozzi ha anche parlato del Napoli, considerata dal ds la squadra più forte del campionato e di come sia difficile il debutto di questo sabato al Benito Stirpe, proprio contro la squadra campione di Italia in carica.