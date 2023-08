Gabri Veiga, retroscena che gela il Napoli

L’affare Gabri Veiga potrebbe complicarsi da un momento all’altro: il retroscena gela il Napoli, questa non ci voleva.

Gabri Veiga al Napoli potrebbe trasformarsi solo nel bel sogno di un lungo periodo di notti di tarda estate.

Proprio quando tutto sembrava pronto per il trasferimento del gioiello spagnolo del Celta Vigo all’ombra del Vesuvio, una clamorosa novità potrebbe trasformare quel sogno in un vero incubo per gli azzurri.

Nonostante l’accordo con la squadra allenata dall’amico Rafa Benitez sia ormai stato quasi trovato, e nonostante il calciatore abbia già detto sì al trasferimento in azzurro, un retroscena incredibile ha raggelato il club partenopeo. A queste condizioni la chiusura diventa infatti davvero difficile.

Sembrava tutto pronto, tutto definito nel minimo dettaglio. Il Napoli era pronto (e sarebbe ancora pronto) a versare nelle casse del Celta una somma vicina ai 35 milioni di euro. In sostanza, la distanza rispetto alla clausola rescissoria sarebbe di soli 5 milioni. Un piccolo sconto che il club spagnolo sembrava disposto ad accordare agli azzurri.

Lo stesso giocatore era, stando a quanto riferivano fonti a lui vicine, entusiasta per il trasferimento nel club campione d’Italia. Una svolta importante per la sua carriera, considerando che a 21 anni lo spagnolo ha ancora molto da dimostrare e diversi step di crescita davanti a sé prima di potersi affermare del tutto. Ma qualcosa nelle ultime ore sarebbe cambiato, e adesso l’ottimismo sulla chiusura della trattativa sembra scomparso.

Ripicca araba: l’Al-Ahli piomba su Gabri Veiga, Napoli spiazzato

Tutta ‘colpa’, da un certo punto di vista, di Piotr Zielinski. Il ‘no’, ormai praticamente definitivo, del centrocampista polacco alla ricchissima proposta araba avrebbe infatti scatenato l’ira dell’Al-Ahli.

Desideroso di aumentare la propria qualità in mediana, e di dare, in un certo senso, una lezione al Napoli, il club di Gedda avrebbe infatti deciso di puntare forte proprio su Gabri Veiga.

Non è chiaro, in realtà, se possa trattarsi di un vero e proprio dispetto di mercato, o piuttosto di un tentativo legittimo di portare a casa un calciatore di straordinario talento, uno dei migliori prospetti del futuro per il calcio europeo, per poter dare ancora maggior lustro non solo al club, ma all’intera Saudi Pro League.

Quel che sembra certo è che l’inserimento dell’Al-Ahli sia concreto e reale, e che la proposta, ovviamente superiore a quella del Napoli, abbia in questo momento frenato la trattativa tra lo spagnolo e gli azzurri. Il giocatore non sarebbe in realtà tentato dall’avventura in Arabia, almeno in questo momento. Tuttavia, è inevitabile che qualche ora di riflessione con il suo entourage debba concedersela.

Parlare di affare saltato è dunque troppo, ma in questo momento dare per scontato che gli azzurri possano essere a un passo dalla chiusura della trattativa potrebbe rivelarsi un eccesso di ottimismo. Non resta che aspettare ancora. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive, in un verso o nell’altro.