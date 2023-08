Gesto commovente: i tifosi del Napoli restano senza parole

Al centro di insistenti voci su un suo possibile addio al Napoli, il calciatore ha spiazzato tutti: la decisione è presa

Sono giorni bollenti, frenetici, densi di colpi di scena, quelli che sta vivendo il popolo napoletano, che freme anche per l’esordio in gare ufficiali con lo scudetto cucito sul petto. A tenere banco sono ovviamente le questioni di mercato, tra cui le trattative per il rinnovo di un certo Victor Osimhen, nonchè le questioni legate all’immediato futuro di Mario Rui e Piotr Zielinski.

A proposito del calciatore polacco – uno dei pochi veterani non colpiti dalla costruttiva epurazione del Ds che fu, Cristino Giuntoli, lo scorso anno – le offerte dall’Arabia Saudita si fanno sempre più insistenti. Sulla scia di quanto vi abbiamo già riportato nei giorni scorsi, l’Al-Ahli si era spinto ad offrire 20 milioni per il cartellino del centrocampista, conditi da un ingaggio che si aggirava sui 14-15 milioni netti annui per il calciatore.

Un qualcosa veramente difficile da rifiutare, soprattutto in una situazione che vedeva le trattative per il rinnovo ferme allo stato di partenza. De Laurentiis avrebbe addirittura proposto un contratto a cifre più basse di quelle percepite prima che Zielinski diventasse campione d’Italia: una situazione che aveva portato l’ex Udinese a congelare il dialogo in attesa di prendere una decisione. Questa è arrivata. Ed appare inappellabile.

Zielinski, il futuro è già deciso: la reazione dei tifosi

Come confermato da recentissime indiscrezioni di Sky Sport, il calciatore, dopo aver consultato la famiglia, avrebbe deciso di rifiutare la Saudi Pro League. Non ci sarà più offerta in grado di farlo vacillare. Il giocatore è ormai diventato, al pari di quello che forse anche più intensamente fu Dries ‘Ciro’ Mertens, un figlio adottivo della città. Troppo forte il legame per poter essere spezzato prima di averle tentate tutte. Le strade che restano da percorrere sono quelle di una ripresa del dialogo. In vista di un rinnovo che farebbe certamente felici i tifosi azzurri.

Intanto gli stessi appassionati fans dei Campioni d’Italia hanno incassato con soddisfazione la decisione del polacco di restare. Il patron De Laurentiis è disposto a sedersi nuovamente al tavolo per prolungare il matrimonio. Giova anche sottolineare come, confermando Zielinski, il Napoli non si priverebbe comunque della possibilità di ingaggiare Gabriel Veiga, il 21enne spagnolo del Celta Vigo il cui arrivo sembrava legato all’addio di Zielinski. Nulla di tutto questo: l’iberico resta un obiettivo anche con la permanenza del 29enne.