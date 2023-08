Trattativa in chiusura, Napoli beffato: va in un’altra big

Il club partenopeo, che resta a caccia di un centrocampista dato il possibile addio di Zielinski, molla la pista anglo-argentina

Sembrava tutto fermo, cristallizzato. Dopo il colpo Natan il club partenopeo sembrava essersi in qualche modo assopito sul mercato, impegnato più a trattare i rinnovi di alcuni big col mal di pancia – leggi soprattutto Mario Rui, ma anche Piotr Zielinski – che ad intavolare affari per qualche nuovo arrivo.

Invece, sulla falsariga di quanto già accaduto lo scorso anno, è proprio negli ultimi giorni di mercato, coincidenti giocoforza con l’inizio della stagione agonistica, che il presidente De Laurentiis si scatena. Dodici mesi fa, proprio nelle battute finali della finestra di scambi, arrivarono Raspadori, Simeone e Ndombelé. Quest’anno è stato ingaggiato, ad agosto, Jens Cajuste, il nazionale svedese proveniente dallo Stade Reims. Ma, in particolar modo nella linea mediana, i colpi non sembrano certo finiti qui.

Complice la poco chiara situazione attorno al veterano polacco ex Udinese – il contratto di Zielinski è in scadenza nel prossimo giugno e non si è arrivati ad un accordo per il prolungamento – la finestra di centrocampo è sempre aperta. Si seguono con molta attenzione le piste che portano a Gabriel Veiga, il 21enne spagnolo del Celta Vigo, Teun Koopmeiners, per il qule l’Atalanta ha alzato un muro con la scritta ’50 milioni’, e un altro giocatore, in forza al Tottenham, appena rientrato dal prestito al Villarreal. Per quest’ultimo le recenti indiscrezioni non lasciano presupporre nulla di buono.

Xavi beffa Rudi Garcia: il colpo argentino lo fa il Barça

Tra i papabili candidati nel ruolo di mezzala nel supposto 4-3-3 con cui Rudi Garcia, anche per non stravolgere le abitudini dei giocatori, vorrebbe iniziare la stagione, Giovani Lo Celso occupa un posto di rilievo. Tornato in Premier dopo la fruttuosa esperienza al Villarreal, il 27enne nativo di Rosario non sembra far parte del progetto tecnico degli Spurs. Sul calciatore negli ultimi tempi era tornato forte l’interesse del Barcellona, che avrebbe ora operato il blitz giusto per la fumata bianca del’affare.

Il tecnico Xavi, supportato da Laporta, ha evidentemente usato gli argomenti giusti per convincere il calciatore – protagonista di uno sfortunato forfait per infortunio proprio pochi giorni prima di un Mondiale che lo avrebbe visto partire titolare con la Selecciòn – a sposare la causa blaugrana.

De Laurentiis non ha voluto partecipare ad una pericolosa asta che avrebbe solo comportato un esborso non previsto per il pur valido centrocampista. Ora gli sforzi verranno concentrati quasi tutti sul giovane playmaker del Celta Vigo, mollato a sua volta proprio dal club catalano campione di Spagna in carica.