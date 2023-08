Napoli, De Laurentiis chiude l’affare: firma subito

Napoli alle prese con la chiusura dell’affare dell’estate: si attendono fumata bianca e firma

Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo campionato e il Napoli scenderà con il tricolore sul petto come non accadeva da oltre trent’anni. Tanta soddisfazione, ma anche tanta voglia di ripetersi in un nuovo torneo che non sarà affatto facile.

Gli azzurri non hanno completato ancora il loro mercato, mancano altri movimenti in entrata e in uscita per dare a Rudi Garcia la possibilità di difendere il titolo conquistato ampiamente l’anno scorso.

Di recente al centro delle discussioni di mercato vi è stata la vicenda Zielinski con il polacco che ha deciso di non accettare l’offerta dell’Al Alhi, ma ciò che tiene banco ancora è il terzo acquisto in entrata che proviene dalla Spagna. Un acquisto che potrebbe significare tante cose per la squadra azzurra.

Napoli, Veiga a un passo: si attende fumata bianca

Proprio lui Gabri Veiga, la cui operazione di mercato è sempre stata svincolata da quella Zielinski-Al Alhi, potrebbe essere il terzo acquisto del mercato estivo e il rinforzo chiesto da Garcia.

Più che di rinforzo tuttavia potremmo parlare di acquisto per il futuro: il 21enne è un colpo di prospettiva e che segue la politica giovanile di Aurelio De Laurentiis e del suo scouting.

Nei suoi anni a Vigo il ragazzo spagnolo ha dimostrato lampi di luce ma egli vorrà ora mettersi in mostra con la maglia azzurra cosicché da completare il processo di maturazione. Il suo passaggio in azzurro è ormai quasi fatto, ci sarà ancora da limare l’offerta del Napoli al Celta Vigo fatta di 35 milioni di euro più bonus. Al ragazzo invece andranno due milioni di euro per cinque anni.

Questione di ore e di dettagli poiché sia il calciatore che il club galiziano sembrerebbero propensi a chiudere l’affare quanto prima. La conduzione della trattativa non è stata facile e si attende la fumata bianca che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Ricordiamo infine che l’affare Veiga non ha nulla a che fare con la ‘telenovela’ Zielinski: il Napoli ha fatto capire sin dall’inizio che le due operazioni fossero separate e che quindi l’arrivo dello spagnolo non avrebbe mai condizionato l’addio eventuale del polacco. Addio che in realtà non sembra esserci data la volontà della famiglia di Zielinski di non trasferirsi in Arabia Saudita malgrado l’offerta dell’Al Alhi.