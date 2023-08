Avvertimento di Rudi Garcia, messaggio forte e chiaro

Rudi Garcia ha già lanciato il primo messaggio importante in casa Napoli, la sensazione emersa dai tifosi è anche confermata dal tecnico.

L’allenatore francese, dopo il mese e mezzo di pre campionato, ha valutato così tutta la situazione e ha annunciato cosa serve per migliorare i campioni d’Italia e metterli al passo con le altre squadre.

Poche ore e ritorna il campionato, partendo dalla prima trasferta di Frosinone. Difendere il tricolore è l’obiettivo principale del Napoli, cambiato in parte ma ancora alla ricerca forse di una vera identità sul campo dopo il cambio in panchina.

I tifosi attendono di vedere come sarà la squadra impostata da Rudi Garcia, un tecnico dal piglio originale che non le manda a dire. Ha sottolineato i difetti della squadra e, soprattutto, ha fatto capire all’intero ambiente come servirà ben altro per mantenere alto il livello di competitività.

Garcia batte cassa, cos’è successo

L’allenatore è stato intervistato da Dazn e ha fatto il punto della situazione, intanto ha confermato la leadership all’interno dello spogliatoio. Il capitano sarà Di Lorenzo, il tecnico lo ritiene fondamentale all’interno del gruppo squadra e in campo, è uno dei pochi uomini che non sarà mai messo in discussione. Partito con questa certezza, il mister francese ha così alzato il tiro evidenziando come il Napoli dovrà allargare la rosa, per reggere il passo nella stagione ormai al via.

Ovvero, Garcia ha richiesto acquisti, qualche calciatore d’esperienza per guardare a questa stagione imminente senza timori e a testa alta. In particolare ha ricordato come: “Per la Champions League serve una rosa molto forte, è diversa dall’Europa League. Lì il girone lo passi anche normalmente e ti concentri al 100% sul campionato”. Le differenze tra le due competizioni sono evidenti:” In Champions è diverso e dovremmo essere bravi a giocare su due fronti importanti, per questo serve una rosa all’altezza”.

Il messaggio del tecnico è il primo campanello d’allarme su un Napoli che ha investito su scommesse promettenti e non su calciatori di peso per giocare la Champions League da protagonista. Una mossa che fa discutere i tifosi, vorrebbero sicuramente vedere un Napoli stellare in Europa ma la rosa andrà rinforzata proprio per non mancare nei momenti decisivi. Gli azzurri potrebbero puntare idealmente su tre colpi, uno per reparto, ma il tempo stringe e le alternative cominciano a mancare decisamente: Garcia sarà contento al 1° settembre della sua rosa?