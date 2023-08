Napoli: non solo Koopmeiners, altro arrivo dalla Dea

Il Napoli guarda con attenzione in casa Napoli per rinforzare la rosa a disposizione di Garcia. Possibile un nuovo colpo dall’Atalanta.

E’ tutto pronto per l’esordio in campionato in casa Napoli, ma si continua a guardare anche al calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Secondo quanto riferito da SpazioNapoli, il Napoli sta guardando con molta attenzione in casa Atalanta e non si esclude un nuovo colpo di calciomercato importante oltre a Koopmeiners. Si tratta di una possibilità importante e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato: nuovo colpo dall’Atalanta, tutti i dettagli

E’ tutto pronto in casa Napoli per piazzare dei colpi importanti. Inutile dire che la prima giornata è chiave per capire se ci saranno oppure no risposte importanti dalla squadra. L’idea è quella di non modificare molto considerando che la rosa è assolutamente competitiva, ma ora la palla passa in mano direttamente ai calciatori, che dovranno dimostrare di poter competere con i più forti oltre che naturalmente provare a ripetere i risultati della scorsa stagione. In caso di un passo falso, non possiamo escludere nulla e vedremo cosa succederà.

Entrando nei dettagli, il Napoli guarda con attenzione in casa Atalanta e valuta il profilo di Lookman. Per il momento la ‘Dea’ non ha intenzione di privarsi anche di lui in questo calciomercato, ma la chiamata da parte dei partenopei potrebbe far traballare il calciatore e quindi non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente molto dipenderà da Lozano. Senza la partenza del messicano, difficile l’arrivo immediato di Lookman. In caso contrario tutto può succedere anche se l’Atalanta proverà ad opporsi e cercherà di trattenere il calciatore per cercare di regalarsi una stagione da protagonista in Serie A.

Ultime Napoli: la pista Lookman resta viva

La pista Lookman per il Napoli resta viva in questo calciomercato anche se non sarà assolutamente semplice arrivare alla fumata bianca per diversi motivi. Vedremo cosa succederà e quali saranno alla fine le scelte definitive.

Si tratta di un calciatore che entro due anni farà un salto di qualità definitivo e ben presto ci saranno delle novità in questo senso.