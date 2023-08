Retroscena Zielinski, svelato il motivo del ‘no’ all’Arabia

Alla fine Piotr Zielinski ha fatto una vera e propria scelta di cuore, rinunciando ai tantissimi soldi che il club saudita gli avrebbe garantito per alcune stagioni

I soldi, a quanto pare, non sono tutto nella vita. Questo è quello che avrà pensato il centrocampista polacco che, dopo una attenta analisi, ha rifiutato la ricca offerta dell’Al-Ahli per rimanere a Napoli ed essere una pedina importante nello scacchiere di Garcia.

Anche se, a dire il vero, dietro al suo “no” ci sarebbe un altro motivo extracalcistico. Nonostante questo, però, l’atleta non ne ha voluto sapere ed ha deciso di giocarsi le sue chance in questa stagione con la maglia azzurra. Una decisione che ha scatenato la felicità della tifoseria partenopea.

Napoli, Zielinski rimane: svelato il motivo della permanenza

Sembrava ad un passo dall’addio. Una cifra che si avvicinava ai 30 milioni di euro. Ed invece non se ne farà più nulla.

Per la gioia dei tifosi partenopei che avrebbero preso molto male una sua possibile partenza. Ed invece il classe ’94 continuerà la sua avventura in Serie A e con la maglia azzurra. Il club saudita avrebbe potuto ricoprirlo d’oro ed invece ha deciso per il “no” definitivo.

Dal punto di vista economico sarebbe stata una grande entrata per il presidente De Laurentiis: soldi che sarebbero stati investiti per l’arrivo di Gabri Veiga del Celta Vigo. Anche se, a dire il vero, il rifiuto del calciatore nel trasferirsi in Arabia Saudita arriva per un altro motivo. Non calcistico o altro, ma per lo stile di vita. A dare una impronta importante ci ha pensato la moglie del calciatore, Laura.

A rivelarlo ci ha pensato direttamente il giornalista polacco, Stefan Bielanski. Quest’ultimo ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Proprio la compagna del polacco si è opposta a questo trasferimento. Una conferma che arriva anche dalla stessa Polonia. Tanto da far capire che anche a Napoli guadagna un ottimo stipendio e non si lamenta affatto.

Evidentemente si sarebbe trattato di un cambio di vita non da poco: sia per l’atleta ma soprattutto per la moglie. Una telenovela, quindi, che è giunta nel migliore dei modi. Adesso resta solo da risolvere la questione legata al futuro di Luciano Spalletti: sarà oppure no il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana? L’ultima parola spetterà a De Laurentiis, ma anche alla FIGC.