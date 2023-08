Colpo di scena Napoli: cambio di ruolo

Prove tecniche per il Napoli in vista del debutto in campionato contro il Frosinone: ruolo inedito per un azzurro

Il Napoli continua la preparazione verso la prima giornata di Serie A, che vedrà i partenopei impegnati in trasferta contro il Frosinone. Agli ordini del nuovo allenatore Rudi Garcia, gli azzurri si allenano per iniziare la stagione nel migliore dei modi, e provare a difendere lo Scudetto conquistato lo scorso aprile.

Nonostante il mercato abbia visto l’approdo in Campania di giocatori interessanti quali il difensore centrale Natan e il centrocampista Jens Cajuste, oltre al probabile arrivo di Gabri Veiga, resta ancora scoperto un ruolo importante, ovvero quello di ala destra, con Hirving Lozano in scadenza e sempre più vicino alla cessione, e Matteo Politano, che da solo non può garantire copertura per tutto il campionato.

Napoli, nuovo ruolo per Raspadori: Garcia può provarlo ala destra

Proprio per questo, già nelle amichevoli precampionato, il tecnico Rudi Garcia ha provato a schierare sulla fascia Giacomo Raspadori, con risultati alterni. È chiaro che il giovane attaccante italiano debba ancora abituarsi al nuovo ruolo, e abbia bisogno di tempo, ma allo stesso tempo ha l’abilità e le caratteristiche adatte a ricoprirlo.

La tecnica e la velocità dell’ex Sassuolo sono fuori discussione, così come la sua agilità e la bravura negli inserimenti. Nonostante abbia ricoperto più che altro la posizione di prima punta con Spalletti, interpretando ottimamente il ruolo di falso nueve e risultando spesso fondamentale per legare il gioco tra il centrocampo e l’attacco, aprendo spazi per le ali o lanciandole di prima verso la porta, anche da esterno ha dato il suo contributo.

Proprio da ala, infatti, anche se a sinistra, ha segnato i due gol che ha realizzato in Serie A, entrambi decisivi per le vittorie per 1-0 contro Spezia in casa e Juventus a Torino, portando quindi agli azzurri sei punti fondamentali per la corsa al terzo Scudetto della loro storia. Un ruolo, quindi, quello di ala, che è ampiamente nelle corde del classe 2000, e che potrebbe essere una soluzione importante per un Napoli che, al netto della permanenza o meno di Lozano, ha bisogno di altri interpreti in quel ruolo visto che il messicano, in mancanza di rinnovo, sarà messo fuori rosa o ceduto.

Gli azzurri cercheranno comunque un rinforzo in caso di partenza del numero 11, con Johan Bakayoko del PSV Eindhoven in cima alla lista, ma se ciò non dovesse avvenire Raspadori dovrà essere pronto a prendersi il posto e a confermare di essere una delle armi in più di questa squadra.