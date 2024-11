Simeone al Torino: Manna chiede uno scambio

Il presidente De Laurentiis si sta convincendo per la cessione di Simeone al Torino. Spunta l’intreccio decisivo con il ds Manna: scambio immediato

L’attaccante argentino, El Cholito Simeone, vorrebbe giocare con maggiore continuità: Cairo è pronto ad accontentare il presidente De Laurentiis, il ds Manna vuole chiudere subito la trattativa da urlo. Pochi minuti fa è spuntato l’intreccio decisivo per uno scambio con il Torino, ecco la verità a sorpresa.

La società partenopea è al lavoro per pensare ai colpi del futuro, ma nel frattempo dovrà sistemare anche il futuro de El Cholito Simeone. L’attaccante del Napoli è la prima alternativa a Romelu Lukaku, ma ora il Torino intende fare sul serio per sostituire al meglio l’infortunato Duvan Zapata che starà fuori per tutto il resto della stagione. Spunta lo scambio a sorpresa in ottica futura: l’asse Napoli-Torino diventa sempre più infuocato.

Napoli, spunta l’intreccio con il Torino: Simeone può partire

Nelle ultime ore lo stesso Simeone ha svelato di essere innamorato dei tifosi azzurri davvero calorosi nei suoi confronti. Il futuro dell’attaccante argentino può cambiare immediatamente per tornare ad essere protagonista a tempo pieno: la svolta decisiva in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Torino continua a muoversi per ingaggiare l’attaccante argentino del Napoli Simeone. Il presidente De Laurentiis vuole soltanto 15 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio, ma inizialmente il ds Vagnati voleva chiudere l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Ora il presidente Cairo vorrebbe chiudere l’affare accontentando subito il suo collega ADL: ormai ci siamo per la chiusura dell’affare cambiando tutto. Con 12-13 milioni la trattativa potrebbe decollare immediatamente, ma il ds Manna potrebbe inserire nell’affare anche Coco o Ricci.

I due calciatori del Torino si stanno mettendo in mostra questa prima parte di stagione: sul centrocampista italiano c’è il forte interessamento del Milan come annunciato dall’esperto Gianluca Di Marzio. Saranno settimane intense per arrivare così alla chisuura definitiva dell’affare: l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis.

Ricci e Coco sono due obiettivi di calciomercato in casa Napoli: Conte ha chiesto espressamente nuovi colpi di calciomercato in ottica futura. Spunta la decisione di ADL per la cessione a titolo definitivo di Simeone: Cairo ci proverà fino alla fine per accontentare il suo collega. Dopo l’affare Buongiorno in estate, la situazione può cambiare in maniera repentina.