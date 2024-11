Napoli, allarme Kvara: c’è distanza su tre punti

Un percorso di crescita eccellente per Kvara, ma spuntano tre nodi da sciogliere immediatamente: scatta l’allarme per ADL, la decisione

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato, ma vanno subito risolte anche le tante problematiche per i rinnovi contrattuali. La dirigenza partenopea è molto concentrata sulla questione Kvara: scatta un nuovo allarme, ci sono tre punti da risolvere subito. Il tempo continua a scorrere e finora non è arrivata la decisione definitiva. Ecco la verità del presidente De Laurentiis: la svolta in ottica futura per il talento georgiano.

Saranno settimane decisive per arrivare alla chiusura dell’affare Kvara, ma pochi minuti fa è arrivato un nuovo allarme per conoscere fino in fondo le problematiche in vista del rinnovo contrattuale del georgiano. Delusioni anche in Nazionale per l’attaccante del Napoli, ma ora è concentrato a raggiungere i prossimi obiettivi con la maglia azzurra. Dopo lo Scudetto vinto, Conte l’ha blindato in estate: ecco la verità sul rinnovo contrattuale, c’è distanza su tre punti.

Napoli, la decisione di ADL: tre nodi da sciogliere

Tutto può cambiare in poco tempo, ma al momento la questione Kvara non è stata ancora risolta definitivamente. Un intreccio decisivo per vederlo ancora per altre stagioni con la maglia del Napoli: ecco la verità, tre nodi da sciogliere immediatamente altrimenti sarà cessione.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il rinnovo del talento georgiano Kvara è sempre molto lontano. Il ds Manna ha rivelato che non c’è allarmismo, ma ci saranno tre nodi da sciogliere: in primis c’è distanza sull’ingaggio, ma vanno valutate anche le commissioni per un’eventuale futura rivendita. Infine, l’altro ostacolo è quello relativo alla clausola rescissoria. Il Napoli ha offerto a Kvara circa 5 milioni di euro più bonus per avvicinarsi a quota 6: il giocatore ne chiede almeno 8.

Per la questione clausola il club partenopeo si è spinto fino a 100 milioni di euro, mentre l’agente Jugeli vorrebbe fissarla a circa 80 milioni. Il Barcellona continua a fare sul serio per ingaggiare il talento georgiano del Napoli: ADL è già avvisato, ma il ds Manna ha predicato calma nelle ultime ore.

Senza rinnovo il georgiano sarà sul mercato come riportato anche dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il presidente De Laurentiis cercherà di risolvere la grana Kvara in prima persona: il georgiano cercherà di trovare l’accordo con il club partenopeo.