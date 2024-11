Calciomercato, colpo Schick: torna in Serie A

Schick è pronto ad essere protagonista nuovamente in Serie A. Spunta l’intreccio con una big italiana: affare a gennaio, la svolta in Germania

Un nuovo innesto di qualità per rinforzare il reparto offensivo di un top club di Serie A. Schick è finito nuovamente nei radar italiani: pronto il suo trasferimento, scopriamo l’intreccio decisivo in ottica futura.

Saranno giorni intensi per trovare subito la quadratura del cerchio. Le big della Serie A sono alla ricerca di validi giocatori per rinforzare le rispettive rose a disposizione: Schick è tornato in orbita italiana per una nuova alternativa in attacco. Spunta l’intreccio decisivo con il Bayer Leverkusen, proprietario del suo cartellino. La notizia bomba è stata lanciata pochi minuti fa dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: ecco il nuovo affare in Serie A.

Calciomercato, la big pensa al ritorno di Schick: l’affare in Germania

La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina: tanti club italiani si stanno muovendo in ottica futura, ecco l’intreccio immediato. Spunta l’alternativa decisiva per arrivare così al colpo in attacco: conosciamo tutta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Patrik Schick è pronto a tornare protagonista in Serie A. La Juventus vorrebbe chiudere l’affare in Germania: l’attaccante ceco è attualmente in forza al Bayer Leverkusen, ma è pronto a trasferirsi in Italia.

Dopo l’exploit con la maglia della Sampdoria, aveva anche effettuato le visite mediche con i bianconeri poi saltate a sorpresa. Ha provato a farsi strada con la Roma, ma ha trovato fortuna in Germania con il Lipsia e il Leverkusen.

Il Napoli l’ha seguito in passato dopo la sua avventura entusiasmante con la maglia della Sampdoria. Un momento decisivo per trovare subito l’alternativa di Vlahovic, che vorrebbe tornare in campo nella sfida contro l’Aston Villa. Con Milik ormai fermo ai box da mesi, il ds Giuntoli è alla ricerca di un valido attaccante per l’immediato presente.

C’è emergenza in attacco in casa bianconera: Motta dovrà così inventarsi un nuovo undici titolare per il big match contro il Milan. Servono rinforzi immediati in vista di gennaio per puntellare la rosa della Juventus: Schick è un nuovo profilo per essere protagonissta nuovamente in Serie A. La Juventus è pronta a chiudere immediatamente l’affare in attacco: ormai ci siamo per il colpo per Motta. Il ds Giuntoli corre subito ai ripari.