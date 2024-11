Napoli, colpo a 15 milioni: ADL beffa Giuntoli

Il presidente De Laurentiis è pronto a chiudere un nuovo colpo a 15 milioni: sfida alla Juventus, ecco il nuovo regalo per Conte

La società partenopea è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore azzurro è concentrato sulle prossime sfide di Serie A per mantenere il primato in classifica, ma non sarà facile. Le big della Serie A sono pronte a rinforzarsi a gennaio: spunta il duello a distanza con la Juventus.

La sessione invernale di calciomercato è ormai sempre più vicina. Gennaio è alle porte per andare a puntellare le rose delle big della Serie A: nuovo duello a distanza tra Napoli e Juventus, spunta l’affare immediato da 15 milioni di euro. Servono immediatamente nuovi innesti di caratura internazionale pronti in vista della Champions League. L’obiettivo del Napoli è quello di consolidare le prime posizioni in classifica in modo da programmare subito anche le prossime campagne acquisti di rilievo. Spunta il nuovo intreccio totale con la Juventus: affare da 15 milioni di euro.

Napoli, nuovo indizio di calciomercato: duello con la Juventus

Una voglia immensa di arrivare subito in alto pensando così a nuovi colpi a sorpresa. ADL vuole regalare subito innesti di qualità assoluta a Conte: ecco il nuovo affare decisivo, arriva dall’Ajax.

Come riportato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, che collabora anche BBC e ESPN, ha svelato una nuova sfida anche sul fronte di calciomercato tra ADL e il ds della Juventus Cristiano Giuntoli: nel mirino c’è Kenneth Taylor, giovane centrocampista dell’Ajax classe 2002 valutato circa 15 milioni di euro.

La Juventus potrebbe sferrare l’assalto decisivo, ma occhio anche al ds Manna che continua a lavorare sotto traccia per l’immediato futuro. Il club bianconero dovrà intervenire immediatemente in ottica calciomercato a causa di due pesanti infortuni, come quelli di Bremer e Cabal. Il ds Giuntoli potrebbe anche regalare un nuovo colpo a centrocampo a Motta, ma il presidente De Laurentiis è più agguerrito che mai dopo l’inizio stagionale entusiasmante con Antonio Conte.

La Juventus resta forte sul giocatore, ma tutto può cambiare in tempi brevi. Il Napoli vuole subito aggiungere giovane calciatori dal futuro roseo: gennaio è sempre più vicino per programmare i prossimi colpi di calciomercato. La dirigenza partenopea è molto attenta ad ogni dinamica di calciomercato: spunta l’affare a sorpresa in ottica futura per 15 milioni di euro.