Napoli: nuovo colpo scozzese, lo porta Gilmour

I partenopei starebbero seguendo da vicino uno degli astri nascenti del campionato inglese. E la pista potrebbe aprirsi in estate

Prima McTominay, poi Gilmour e la prossima estate un terzo colpo scozzese per il Napoli? Questa è una delle ipotesi al vaglio della dirigenza partenopea. Secondo quanto riferito da areanapoli.it, c’è un calciatore che si sta mettendo in seconda divisione inglese nel mirino degli azzurri. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi per diversi motivi, ma ben presto si potrebbe attivare i suoi connazionali presenti in rosa per convincerlo a trasferirsi in Campania.

Una operazione non semplice da portare a termine visto che bisognerà convincere anche il club proprietario del cartellino a convincerlo, ma il Napoli ci pensa soprattutto in ottica calciomercato estivo. Gilmour ne ha parlato bene e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se questa trattativa è destinata a decollare oppure no.

Calciomercato Napoli: occasione dall’Inghilterra, si chiude in estate?

Il Napoli guarda con attenzione ai giovani presenti sul panorama internazionale e un’occasione potrebbe arrivare direttamente dall’Inghilterra. Il giocatore sembra interessare molto ai partenopea e a questo punto non è da escludere un tentativo da parte dei partenopei per piazzare un colpo di livello e regalare a Conte un rinforzo di qualità e molto giovane.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli segue da vicino Ben Doak, attaccante classe 2005 di proprietà del Liverpool, ma in prestito al Middlesbrough. I Reds lo vedono come giocatore in grado di prendere il posto in rosa di Salah. I partenopei lo hanno in lista e stanno ragionando sulla possibilità di prenderlo durante il prossimo calciomercato estivo sfruttando anche la presenza in rosa di due giocatori connazionali come McTominay e Gilmour, con quest’ultimo che in passato si è pronunciato con parole sicuramente importanti nei confronti del 19enne.

A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se Doak potrà diventare o no un obiettivo reale del Napoli durante il calciomercato estivo. In questo momento possiamo dire che siamo nel campo delle valutazioni anche perché non c’è stata l’opportunità di vederlo in un campionato competitivo. Ma se il Liverpool pensa di puntarci significa che le qualità non mancano e presto si scioglieranno tutti i dubbi.