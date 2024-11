Napoli: infortunio McTominay, svelati i nuovi tempi di recupero

Le condizioni dello scozzese preoccupano un po’ a Castel Volturno. Poco fa è stato svelato come sta il centrocampista ex Manchester United

Le nazionali hanno fatto vivere momenti di timore ad Antonio Conte a partire da Lukaku. Il belga è ritornato prima a Napoli per un problema al ginocchio. Fortunatamente il tutto è rientrato in pochi giorni visto che il belga si è allenato con la squadra e per questo motivo non è a rischio per la Roma. Discorso un po’ diverso per quanto riguarda McTominay. Lo scozzese è arrivato nelle scorse ore a Castel Volturno per effettuare tutti gli approfondimenti del caso.

Da una parte c’è una buona notizia per quanto riguarda Conte, ma la sua presenza per il match contro la Roma continua ad essere a forte rischio. La prova del nove ci sarà solamente domani. La speranza del tecnico è quello di poterlo avere a disposizione. Anche se per il momento a Castel Volturno vige la linea della precauzione e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Napoli: infortunio McTominay, ecco come sta

Le condizioni di McTominay preoccupano un po’ il Napoli. L’uscita zoppicante dal campo nel match con la Scozia ha rappresentato un primo allarme a Castel Volturno. Il giocatore, comunque, ha immediatamente rassicurato Conte e lo staff medico anche se al rientro si è preferito effettuare tutti i controlli del caso per capire meglio l’accaduto.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’infortunio di McTominay non è niente di grave, ma la sua presenza contro la Roma resta a forte rischio. Per lo scozzese il fastidio è alla pianta del piede e dovrebbe passare tutto nel giro di qualche giorno. Da capire se riuscirà a rientrare in gruppo entro domenica oppure no. La sensazione in casa Napoli sono sicuramente positive anche se l’allenamento chiave è domani. Dipenderà molto da come risponderà il dolore. Se non ci saranno particolari reazioni, allora il centrocampista potrà definirsi recuperato. Altrimenti si dovrà aspettare.

Dopo Lukaku, quindi, Conte ha potuto tirare anche un sospiro di sollievo per quanto riguarda McTominay. L’infortunio non è niente di gravi e la volontà è quello di vederlo in campo già contro la Roma. I dubbi, comunque, saranno sciolti solamente nella giornata di domani e non ci resta che aspettare per capire meglio le condizioni dello scozzese.