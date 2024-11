Napoli, controlli per Lukaku: i tempi di recupero

Romelu Lukaku soffre di un problema al ginocchio: l’attaccante belga è tornato anzitempo dalla Nazionale dopo la partita contro l’Italia, i tempi di recupero

Novità importanti in casa azzurra per quanto riguarda le condizioni di Lukaku: l’attaccante del Napoli dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali per conoscere l’entità dell’infortunio. Un nuovo allarme per Conte che dovrà prendere subito una decisione in vista della sfida contro la Roma in programma domenica 24 novembre al Maradona. Ecco tutte le novità a sorpresa.

L’inizio stagionale di Lukaku non è stato all’altezza delle sue qualità. Dopo diversi gol realizzati all’avvio, l’attaccante del Napoli sta facendo fatica a ritrovare la condizione migliore. Conte l’ha voluto a tutti i costi, ma ora il belga cercherà di recuperare il prima possibile dal problema al ginocchio. Spunta l’intreccio decisivo in ottica futura: ecco i nuovi esami strumentali per conoscere l’entità del suo infortunio.

Napoli, nuovi esami per Lukaku: l’entità dell’infortunio

Tutto può cambiare improvvisamente a causa di infortuni in Nazionale. Il Napoli ha dovuto fare a meno di Stanislav Lobotka per circa un mese: spunta la verità per le condizioni dell’attaccante belga che si sottoporrà agli esami strumentali di rito.

Come svelato dall’edizione Cronache di Napoli, Lukaku effettuerà nuovi controlli al ginocchio dopo la forte preoccupazione di Antonio Conte. Secondo le ultime ricostruzioni, l’attaccante belga non è a rischio per la sfida contro la Roma: l’allenatore azzurro è pronto a schierarlo dal primo minuto contro i giallorossi.

Conte ha sperimentato anche nuove mosse di formazione per le prossime settimane: gli azzurri cercheranno di consolidare il primo posto in classifica. A gennaio arriveranno nuovi rinforzi per puntellare la rosa a sua disposizione: spunta l’intreccio decisivo in ottica futura per rinforzare anche l’attacco azzurro. Lukaku è arrivato subito al Napoli grazie all’intermediazione dello stesso allenatore Conte: i due hanno un legame importante dentro e fuori dal campo, ma finora ha tradito le attese.

Il tecnico partenopeo continuerà a puntare su di lui per cercare di centrare la qualificazione alla prossima Champions: lo Scudetto al momento resta soltanto un sogno nel cassetto. Non ha intenzione di fare a meno di Lukaku: la boa del Napoli vuole regalare un gol decisivo contro la sua ex squadra. A meno di clamorose sorprese l’attaccante belga sarà regolarmente in campo al Maradona contro la squadra azzurra.