Insigne via dal Toronto: è pronto a tornare, trattativa inattesa

Lorenzo Insigne, attualmente in forza al Toronto, è pronto a salutare il Canada e la MLS. Si tratta di un autentico colpo di scena nel futuro dell’ex capitano del Napoli, che è pronto a tornare. La trattativa risulta essere davvero a sorpresa. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo in maniera dettagliata.

Siamo al cospetto di un calciatore che, spesso al centro delle polemiche e di tensioni, ha scritto pagine molto importanti della storia recente del Napoli. Con la fascia di capitano, infatti, ha fatto delle cose impressionanti, sia in termini di gol che di assist. Ovviamente, tenendo conto dei limiti che praticamente ogni calciatore in giro per il mondo ha.

Con la maglia azzurra Lorenzo Insigne ha totalizzato 434 gettoni, con ben 122 gol ed addirittura 95 assist, a conferma di quanto fosse anche molto altruista e con una grande visione di gioco. In tal senso, però, dopo soli tre anni può essere già arrivata al capolinea la sua esperienza al Toronto. E si tratterebbe per lui di un ritorno.

L’ex Pescara e Napoli via dal Toronto: le ultime

In Canada le cose non sono andate per il verso giusto, dal momento che anche lì il rapporto con i tifosi non sempre è stato facilissimo. Per usare un eufemismo. Proprio per questo motivo, pare che il talento di Frattamaggiore sia pronto a salutare il Toronto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, Lorenzo Insigne sta organizzando il suo futuro con il suo entourage. Ed a quanto pare tutto nasce da alcuni contatti avuti con club spagnoli ed italiani interessati ad acquisire le sue prestazioni. E per lui si tratterebbe di un ritorno a dir poco gradito in Europa, anche per rilanciarsi per la Nazionale.

Insigne di nuovo in Europa, è pronto a tornare: cosa si sa

Tornare in Europa, che sia in Italia o in Spagna, però, non è l’unica opzione in piedi per Insigne. A quanto pare, infatti, ha raccolto interessamenti anche in Medio Oriente.

Piace infatti sia in Qatar che in Arabia Saudita, con tanti club che a quanto pare sarebbero pronti a ricoprirlo d’oro. Da vedere, adesso, che tipo di scelta farà. Come raccontato dal quotidiano, potrebbe salutare il Canada già a gennaio.