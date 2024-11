Napoli, Conte cambia ancora: fuori un titolare, scelta a sorpresa

In casa Napoli Antonio Conte non ha nessuna intenzione di fermarsi e di smettere di cercare nuove soluzioni per la sua squadra ed in tal senso sta per arrivare una svolta importante. Con una scelta del tutto inattesa, il tecnico degli azzurri è pronto a far fuori un titolare. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Tra le grandi sorprese di questo inizio di stagione non si può non annoverare gli azzurri. Non tanto per il valore della rosa, quanto per quanto accaduto nella passata stagione e per l’inizio a dir poco shock di Verona. Da quel momento in avanti però il Napoli ha messo la quinta e, al netto del brutto KO contro l’Atalanta, non ha fallito un colpo.

In tal senso, i partenopei non hanno nessuna intenzione di fermarsi o di rallentare. Per difendere il primo posto, però, la squadra di Antonio Conte avrà bisogno di trovare sempre delle nuovi armi per evitare di diventare prevedibile. In tal senso, il tecnico ex Chelsea e Juventus, tra le altre, è pronto ad una nuova sorpresa, facendo fuori in maniera inattesa un titolare.

Il tecnico azzurro prepara delle novità: le ultime

Dopo il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1, infatti, il Napoli sembra aver trovato la sua quadra. Con l’undici di partenza che, di fatto, può essere recitato a memoria. In tal senso, però, l’allenatore leccese sembrerebbe pronto ad una sorpresa e ad un cambio non di poco conto. Andiamo a vedere di che si tratta.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano spagnolo As, infatti, in casa Napoli resta alta la considerazione di Rafa Marin. Il calciatore non solo a gennaio non si muoverà al netto di colpo di scena. Ma addirittura il centrale spagnolo ha capito la situazione e per questo motivo sta vivendo questo momento con serenità.

Napoli, Conte sorprende ancora: esclusione a sorpresa in difesa

L’ex difensore del Real Madrid e dell’Alaves sapeva che avrebbe avuto bisogno di tempo e sta accettando le scelte di Conte. Ma ora arrivano notizie importanti. A quanto pare, infatti, il tecnico ha anche individuato il momento per l’esordio in Serie A.

Dopo la Roma, infatti, il Napoli avrà davanti a sé delle gare più accessibili come quelle contro Torino, Udinese, Genoa, Venezia e Verona. E proprio in questo blocco di gare Rafa Marin potrebbe finalmente avere spazio, con Conte che a quel punto farebbe fuori, ovviamente non in maniera definitiva, Rrahmani, che potrà riposare.