Nuovo esonero in Serie A, colpo di scena: c’è l’indizio

In Serie A, dopo quelli di Ivan Juric e di Daniele De Rossi ancora prima in casa Roma, sta per arrivare un nuovo esonero. Si tratta di un autentico colpo di scena questo avvicendamento in panchina ed in tal senso emerge un indizio a riguardo non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

In Serie A ed in generale in Italia, come è noto, la situazione per gli allenatori è sempre estremamente instabile ed incerta. Nel momento in cui, infatti, le cose non vanno per il verso giusto, sono sempre i primi, ed in alcuni casi gli unici, a pagare. Si ha la netta sensazione che in molti casi fungano da capro espiatorio per mettere polvere sotto al tappeto.

In realtà, però, quasi sempre emerge che le responsabilità sono da distribuire equamente all’interno del club, partendo dalla squadra fino ad arrivare alla dirigenza ed alla presidenza. In tal senso, un altro esonero si sta andando a prefigurare in Serie A e da questo punto di vista emerge un indizio non di poco conto.

Nuovo esonero in Serie A, altro colpo di scena

Come detto, molto spesso un tecnico paga per delle responsabilità che sono da distribuire in maniera molto più equa. E si tratta, però, di una pratica, quella dell’esonero, che in Italia è purtroppo tristemente diffusa. Da questo punto di vista, arriva un colpo di scena non di poco conto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta in maniera dettagliata.

La situazione in casa Monza, infatti, dopo un inizio di campionato a dir poco difficile, è a dir poco delicata per Alessandro Nesta. Il tecnico, infatti, è in discussione, nonostante le smentite del club, e sarà decisiva la partita contro il Torino in programma per questo fine settimana. Ed ora arriva un indizio.

Cambia un’altra panchina in Serie A: indizio a riguardo

Gazzetta dello Sport, infatti, nella sua edizione online, ha fatto il punto sulle panchine più bollenti e sulle quote dei vari bookmaker per l’esonero proprio di Nesta. Le quote, infatti, per lui sono le più basse in senso assoluto in Serie A.

Il cambio in panchina in casa Monza parte da una quota pari a 1.15 su Gazzabet a 1.35 su Goldbet. Va da sé, dunque, che è un indizio del fatto che sia lui quello più incerto sul suo futuro. Sarà fondamentale per Nesta la sfida contro il Torino.