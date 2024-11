Calciomercato: dal Napoli alla Juve, l’agente esce allo scoperto

In sede di calciomercato arriva la notizia che cambia tutto e che stravolge i piani per il passaggio del campione dal Napoli alla Juventus. A parlare è direttamente l’agente del giocatore in questione, che spiega come stanno le cose e quali sono le intenzioni del calciatore. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

In sede di calciomercato le notizie ed i colpi di scena sono praticamente all’ordine del giorno e gli scenari cambiano nel giro di qualche ora. Anche più frequentemente in alcuni casi. In tal senso, gli aspetti da tenere in considerazione sono ovviamente tanti. A partire, nel caso specifico qui preso in esame, dalla rivalità tra le tifoserie di Napoli e Juventus.

Siamo al cospetto di due delle realtà più importanti del nostro calcio ed ogni trattativa tra di loro è sempre stata accompagnata da un mare di polemiche e di tensioni. Un caso su tutti: il passaggio di Gonzalo Higuain, per l’appunto, dagli azzurri ai bianconeri. In tal senso, un altro campione potrebbe fare lo stesso percorso. Ora arriva l’annuncio a riguardo.

Calciomercato: le ultime sul passaggio dal Napoli alla Juve

In sede di calciomercato e di rinnovi, in casa Napoli le notizie si susseguono senza apparente soluzione di continuità. In tal senso, i capitoli ed i fascicoli aperti sul tavolo di Aurelio De Laurentiis sono tanti, tutti anche di una certa importanza. Ma attenzione ai potenziali intrecci proprio con Cristiano Giuntoli.

E’ di oggi, in tal senso, la notizia del tentativo da parte della Juventus di sfruttare lo stallo tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia per provare a portare in bianconera il campione georgiano. Ed in tal senso, si è pronunciato, per interposta persona, il suo agente, Memuka Jugeli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’agente di Kvaratskhelia fa chiarezza: “Ecco le sue intenzioni”

Secondo quanto raccontato da Khaka Dzebuadze, giornalista georgiano molto vicino all’agente di Kvaratskhelia, sul proprio account X ha spiegato come al momento non ci siano versi per vedere il numero 77 del Napoli alla Juventus.

A confessarlo sarebbe stato proprio il suo agente, spiegando come il calciatore non giocherà mai in nessun altro club italiano che non siano gli azzurri. La sua intenzione è quella di non tradire i napoletani e di non distruggere il legame che si è creato negli anni. Insomma, per Kvaratskhelia alla Juventus niente da fare.