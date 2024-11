Napoli: Manna anticipa il Real, Raspadori la chiave

I partenopei potrebbero piazzare un colpo a sorpresa in questo calciomercato. L’ex Sassuolo la pedina giusta per sbloccare l’affare

L’esperienza di Raspadori con il Napoli potrebbe essere ai titoli di coda. Nonostante Conte e ADL sembrano convinti a tenerlo fino al termine della stagione, il giocatore starebbe ragionando sulla possibilità di chiedere la cessione per giocare con continuità e riprendersi il posto da titolare nella Nazionale. Una ipotesi da non escludere visto che la volontà del tecnico leccese è quello di non avere in rosa elementi scontenti.

Ed è proprio per questo motivo che il Napoli potrebbe valutare l’addio di Raspadori durante il calciomercato invernale. E c’è una squadra che sarebbe pronta a prendere il calciatore per rinforzare il proprio reparto offensivo. E non è da escludere che i partenopei possano mettere in piedi uno scambio per anticipare il Real Madrid su un obiettivo. Al momento siamo nel campo delle idee, ma presto si potrebbe passare in qualcosa di concreto.

Calciomercato Napoli: scambio con Raspadori, Manna piazza il colpo

Il nome di Raspadori potrebbe presto diventare una pedina di scambio per il Napoli. I partenopei non hanno mai realmente visto il calciatore in questo modo, ma l’attaccante ha voglia di giocare con continuità e a questo punto non è da escludere che Manna ne approfitti per regalare a Conte un giocatore di assoluta qualità.

Secondo le informazioni di Carlo Tarallo, giornalista de La Verità, il Como continua a ragionare sulla possibilità di acquistare Raspadori durante la prossima sessione di calciomercato invernale. Una ipotesi ad oggi non semplice da praticare visto che l’ingaggio e le ambizioni dell’ex Sassuolo sono molto più alte. Ma non è da escludere un trasferimento in terra lariana per rilanciarsi e magari trovare quella continuità mancata in questa prima parte di stagione. E da parte del Napoli c’è la possibilità di iniziare a parlare di Nico Paz.

Il Real Madrid è pronto ad esercitare il diritto di recompra, ma il Napoli potrebbe anticipare un po’ le tempistiche e magari sfruttare la carta Rafa Marin per avere il via libera da parte dei Blancos nella prossima sessione estiva di calciomercato. Al momento è tutto nel campo di ipotesi e suggestioni, ma la strada è comunque lunga e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro.