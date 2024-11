L’addio sblocca l’affare, Kvara resta in A: Milan beffato

A sorpresa il georgiano potrebbe restare in Italia. Un club è pronto a battere la concorrenza e acquistare il giocatore dal Napoli. I dettagli

Il futuro di Kvaratskhelia è tutto da decifrare. Il Napoli continua a spingere per il rinnovo, ma per il momento la strada è assolutamente in salita e per questo motivo il suo addio non è da escludere. In caso di un mancato prolungamento, la pista estera è sicuramente quella principale. Anche in queste ultime ore c’è una ipotesi di restare in Serie A. Si è parlato tanto di Milan e della possibilità di uno scambio con Leao. I rossoneri, però, non sono l’unica squadra interessata al giocatore e presto sono attese delle novità in questo senso.

Secondo quanto riferito da Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, c’è un’altra big di Serie A che potrebbe valutare il profilo di Kvaratskhelia durante il calciomercato estivo. Molto dipenderà da una uscita, ma l’interesse sembra essere reale e a questo punto non ci resta che attendere per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia in Serie A, con chi firma

Come Osimhen, anche Kvaratskhelia non chiude le porte ad una permanenza in Serie A. Il georgiano è pronto a dire sì a qualsiasi proposta arriva in linea con le sue pretese economiche. Poi naturalmente c’è da convincere il Napoli e questo è un discorso diverso visto che ADL, dopo il caso Higuain, è sempre molto restìo a dare giocatori a dirette concorrenti per lo Scudetto.

Stando alle ultime indiscrezioni, Giuntoli vorrebbe portare Kvaratskhelia alla Juventus il prossimo calciomercato estivo. Una operazione legata alla possibilità partenza di Vlahovic. Con il serbo ceduto, l’ipotesi di un tentativo per arrivare al georgiano non è da escludere vista anche le risorse economiche a disposizione. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle indiscrezioni e delle ipotesi visto che la strada è molto lunga.

Il Napoli naturalmente spera sempre nel rinnovo di Kvaratskhelia o eventualmente alla cessione all’estero. Ma il calciomercato è sempre pronto a regalare delle sorprese e l’ipotesi Juventus non è assolutamente da escludere. Naturalmente per il momento si parla semplicemente di suggestioni considerato anche il pensiero di ADL sul cedere un giocatore ad una diretta concorrente. Ora non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere conferme o smentite.