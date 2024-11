Napoli, infortunio McTominay: Conte infuriato

Ansia per Antonio Conte per le condizioni fisiche di McTominay: un nuovo infortunio in Nazionale per un giocatore del Napoli, ecco tutta la verità

Non finiscono i problemi in casa azzurra. Conte tornerà in campo a Castel Volturno per preparare la sfida contro la Roma, ma dovrà conoscere subito le condizioni fisiche di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha alzato bandiera bianca nei minuti finali della sfida di Nations League contro la Polonia: ora tornerà subito a Napoli, ecco l’indiscrezione.

Dopo la Slovacchia ecco la Scozia. Brutte notizie per il centrocampista del Napoli McTominay che è uscito anzitempo dalla sfida di Nations League contro la Polonia. Conte è seriamente preoccupato dalle sue condizioni fisiche: spunta la novità dell’ultim’ora in vista della sfida contro la Roma. Per circa un mese l’allenatore del Napoli ha dovuto fare a meno di Stanislav Lobotka per un problema muscolare: Conte vuole conoscere subito l’entità dell’infortunio.

Napoli, i tempi di recupero per McTominay

Brutte notizie per il Napoli in vista della prossima sfida di campionato contro la Roma. Il centrocampista scozzese, Scott McTominay, tornerà subito nella città partenopea: l’infortunio è avvenuto improvvisamente dopo un movimento in area di rigore avversaria, subito ha accusato un dolore.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese sarà visitato oggi dal dottor Canonico dopo il problema alla caviglia. La Scozia ha vinto nei minuti finali contro la Polonia, ma McTominay ha chiesto il cambio al 76′ per un problema alla caviglia sinistra. Si è seduto subito in panchina togliendosi anche la scarpetta: il medico della Nazionale l’ha visitato immediatamente in panchina, ma ora sarà valutato dallo staff del Napoli.

Conte è già concentrato alla prossima sfida contro la Roma: sarà un altro big match da giocare al Maradona, spuntano così nuove brutte notizie in casa azzurra. Il Napoli cercherà di recuperare subito il centrocampista scozzese per farlo partire titolare contro i giallorossi: saranno ore intense per Conte che è apparso subito infuriato dopo una nuova tegola in Nazionale.

In poco tempo tutto può cambiare improvvisamente: il Napoli cercherà di trovare la giusta quadratura in vista delle prossime sfide di Serie A. Spunta un nuovo problema in casa azzurra da risolvere in tempi brevi: ecco la verità da conoscere immediatamente per le condizioni fisiche. Un momento decisivo per conoscere subito l’entità del suo infortunio.