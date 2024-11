Napoli, due cambi per Conte: fuori un big

Il Napoli intende consolidare il primato in classifica: spunta la nuova rivoluzione di Conte, subito fuori un big. Ecco il motivo a sorpresa

Ore frenetiche in casa azzurra per conoscere così i tempi di recuperi di Lukaku e McTominay, ma Conte già sta pensando ad una nuova rivoluzione per il nuovo undici di partenza. Ecco il probabili undici di partenza contro i giallorossi: le scelte immediate.

La dirigenza partenopea è al lavoro in vista di gennaio per nuovi colpi sensazionali, ma Conte è concentrato sul presente. La prossima sfida contro la Roma sarà di vitale importanza dopo un punto conquistato nelle ultime due partite di Serie A: un momento chiave della stagione per consolidare anche il primato in classifica. Spunta la mini rivoluzione in casa Napoli: un big subito in panchina, ecco le scelte dell’allenatore azzurro.

Napoli, arriva la mini rivoluzione di Conte: la verità

Conte ha già le idee chiare per affrontare al meglio la prossima sfida di Serie A contro la Roma: un nuovo intreccio decisivo per conoscere i due cambi immediati, cosa succede ora?

Il Napoli non vede l’ora di scendere in campo per tornare alla vittoria. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta e il pari contro l’Inter, gli azzurri vogliono conquistare nuovamente i tre punti. Una sfida delicata contro la Roma che ha cambiato allenatore negli ultimi giorni con il ritorno in panchina dell’esperto Claudio Ranieri.

Conte ha intenzione di rivoluzionare l’undici di partenza in attesa di conoscere le condizioni di Lukaku e McTominay tornati acciaccati dalle rispettive Nazionali. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il terzino uruguaiano Olivera giocherà un’altra sfida contro il Brasile e tornerà soltanto nella giornata di giovedì a Napoli: Spinazzola scalpita per una maglia da titolare.

Lobotka, invece, sarà regolarmente dal primo minuto: il centrocampista slovacco sarà nuovamente titolare dopo essere stato sostituito dallo scozzese Gilmour. Il Napoli cercherà di tornare subito alla vittoria per continuare il percorso di crescita sotto la gestione di Conte. Una sfida nella sfida contro la Roma: Lukaku cercherà di recuperare la forma migliore dopo il problema rimediato in Nazionale al ginocchio.

Da valutare anche le condizioni di McTominay uscito anzitempo durante la sfida tra Scozia e Polonia: ancora una tegola in Nazionale per il Napoli con Conte che dovrà capire subito le sue condizioni. La sfida contro la Roma ha sempre un sapore particolare: l’allenatore azzurro vuole subito cambiare pelle agli azzurri.