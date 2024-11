Contatto Conte-Ranieri: Gazzetta racconta la loro amicizia

Conte è tornato a lavorare a Castel Volturno per una nuova sfida tutta da seguire. Ecco il nuovo contatto con Ranieri: la verità sulla loro amicizia

Saranno giorni da vivere intensamente in casa azzurra. Conte dovrà risolvere immediatamente i problemi Lukaku e McTominay tornati acciaccati dalle rispettive Nazionale. Spunta il nuovo duello a distanza con Claudio Ranieri: una sfida emozionante tra i due allenatori esperti della Serie A, ecco il contatto immediato tra i due.

Una nuova sfida per Claudio Ranieri. L’esperto allenatore della Roma è stato contattato per dare la scossa all’ambiente giallorosso che conosce molto bene. Subito ci sarà il duello a distanza con Antonio Conte, ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rivelato anche un contatto possibile tra i due. Il Napoli dovrà consolidare il primato in classifica: nelle ultime settimane non è arrivata la vittoria. L’allenatore azzurro ha in mente anche diversi cambi di formazione per sorprendere la squadra guidata da Ranieri: ecco il contatto immediato.

Napoli, spunta il contatto tra Conte e Ranieri

Tutto può cambiare immediatamente nel mondo del calcio. La Roma ha scelto Claudio Ranieri per riportare di nuovo in alto la squadra giallorossa: l’esperto allenatore romano ha accettato questa nuova patata bollente per entusiasmare nuovamente i tifosi della Roma.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Conte e Ranieri potrebbero anche sentirsi telefonicamente prima della sfida tra Napoli e Roma. Il classico Derby del Sole che ha perso di significato nel corso degli anni, ma sarà una sfida ricca di spunti dopo il ritorno dell’esperto allenatore giallorosso in panchina. Ranieri ha condiviso davvero tanto con Conte: proveranno ad avere la meglio uno sull’altro per poi abbracciarsi a fine partita per riderci su come riportato dal quotidiano rosa.

Ranieri cercherà di dare filo da torcere alla formazione azzurra: Conte è pronto a tornare alla vittoria dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta. L’allenatore azzurro dovrà monitorare attentamente le condizioni fisiche di McTominay e Lukaku tornati acciaccati dalle rispettive Nazionali.

Tante sfide da avversari nel corso degli anni, ma Conte e Ranieri si sono sempre rispettati in campo e fuori. Due vecchi amici pronti a sfidarsi per vincere la prossima sfida di Serie A: un momento decisivo per un nuovo contatto telefonico prima di scendere in campo. Sempre avversari, ma mai nemici.