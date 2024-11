C’è un problema anche per Buongiorno: cosa sta succedendo

Momento non facile per il Napoli e Antonio Conte. I partenopei devono valutare anche le condizioni del centrale. Le ultime notizie

Piove sul bagnato in casa Napoli. Le condizioni di Lukaku e McTominay sono assolutamente da valutare in vista della partita contro la Roma, ma i partenopei devono fare i conti anche con un problema per Buongiorno. È forse questa la situazione più delicata per gli azzurri considerato che dietro Juan Jesus e Rafa Marin non danno assolutamente garanzie. Il centrale ex Torino in queste ultime partite ha dimostrato di essere insostituibile e a questo punto non ci resta che attendere per capire meglio cosa succederà.

La speranza del Napoli e di Conte è quella di poter contare su Buongiorno per la partita contro la Roma. Ma ci sono alcuni punti da chiarire e i dubbi saranno sciolti dal tecnico solamente sabato. Il centrale farà di tutto per esserci anche se c’è da verificare alcune cose per non rischiare di dover fare i conti con uno stop più lungo del previsto.

Napoli: allarme Buongiorno, Conte preoccupato

Buongiorno ad oggi è uno dei punti fermi di questo Napoli. Il difensore in poco tempo ha preso le redini della difesa e Conte non ha nessuna intenzione di rinunciarci. Naturalmente le partite sono tante e bisognerà capire se il centrale riuscirà a giocare tutte le sfide oppure prima o poi dovrà anche rifiatare un po’.

E, come riportato da La Repubblica, i prossimi giorni serviranno a capire meglio le sue condizioni. Buongiorno, insieme a Di Lorenzo, sono stati impiegati per 180 minuti con l’Italia . Il tempo di recuperare dalle fatiche c’è, ma in casa partenopea si vuole evitare qualsiasi rischio di affaticamento o problema muscolare e quindi si valuterà giorno dopo giorno per avere un quadro più chiaro della situazione. Ad oggi non sembrano esserci particolari rischi visto che comunque l’ultima partita è stata giocata domenica.

Ma le fatiche iniziano a farsi sentire e stiamo vedendo come il rischio infortuni è dietro l’angolo. Quindi Conte deciderà all’ultimo e dopo aver valutato il recupero dei due la possibilità di schierarli dall’inizio. Le chance che Buongiorno e Di Lorenzo possano partire titolari molto alte anche se fino a sabato non si può dire praticamente nulla con certezza.