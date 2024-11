Caso arbitri: coinvolti Rocchi e Orsato, cosa rischiano

Continua il momento non facile per i direttori di gara. L’ultima vicenda coinvolge direttamente il designatore e l’ex fischietto veneto. Cosa rischiano

Ancora una bufera per quanto riguarda gli arbitri. Dopo le polemiche dell’ultima giornata, i direttori di gara vengono travolti da un nuovo caso. Secondo le ultime informazioni riportate da La Repubblica, sono circa cinquanta i fischietti che sono al centro di una indagine condotta dalla Guardia di Finanza e tra loro spiccano sicuramente profili di rilievo.

Tra i nomi presenti sul fascicolo ci sono anche quelli di Gianluca Rocchi, attuale designatore arbitrale di Serie A e B, e Daniele Orsato, ex fischietto veneto e recordman di presenze in Champions League. Due nomi molto importanti per tutto il nostro sistema e che oggi sono al centro di una inchiesta che rischia comunque di macchiare un po’ la loro carriera. Andiamo a vedere nei dettagli cos’è questa inchiesta e cosa rischiano.

Caso arbitri, Rocchi e Orsato nel mirino: cosa rischiano

Sulla vicenda degli arbitri i punti da chiarire sono diversi e si andrà avanti ancora per molto tempo. Rocchi e Orsato nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti dai magistrati per chiarire meglio la loro posizione e magari evitare una sanzione molto importante soprattutto dal punto di vista economico.

Stando alle informazioni riportate da La Repubblica, l’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza riguarda una presunta evasione fiscale nel periodo tra il 2018 e il 2022. L’indagine è nata dopo un esposto presentato alle Fiamme Gialle nella primavera dell’anno successivo e vede coinvolti almeno una cinquantina di arbitri. Tra loro, come spiegato in precedenza, ci sono anche i nomi di Rocchi e Orsato. Al momento da parte degli inquirenti il massimo riserbo visto che si stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso e chiarendo meglio la posizione di tutte le persone finite nel mirino della GdF.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, i rischi per Orsato e Rocchi sono molto lievi e il designatore arbitrale non dovrebbe perdere il suo ruolo. Infatti, pagamenti ricevuti direttamente su conti esteri per non pagare le tasse in Italia non superano i 100mila euro e questi, se confermati, porteranno ad una violazione di tipo amministrativo e fiscale e, di conseguenza, ci sarà solo una sanzione dal punto di vista economico. Evitati qualsiasi guaio con la giustizia penale.

Da sottolineare che comunque Rocchi ha definito un disguido quanto successo confermando di aver risolto tutte le vicende con il Fisco. Nessun commento, invece, da parte di Orsato.