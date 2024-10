Serie A, caos arbitri: nel mirino Juve e Napoli

La Serie A è ormai nel caos arbitrale dopo le decisioni nell’ultima giornata di campionato. Anche Juve e Napoli coinvolte: spunta la verità

Ancora polemiche a non finire in Serie A nell’ultima giornata. Episodi controversi anche a Juventus e Napoli facendo scatenare i tifosi di ogni squadra italiana: tutti sono diventati esperti di regolamento calcistico creando anche disparità con il passato. Conosciamo la verità su ogni singolo episodio.

Le polemiche non finiscono mai in Serie A. Una giornata ricca di colpi di scena in campo e fuori con decisioni arbitrali che hanno fatto storcere il naso a tutti. Episodi giudicati non in maniera uniforme che hanno fatto infuriare dirigenti e presidenti. Il ds dell’Empoli Gemmi ha criticato apertamente ai microfoni di DAZN il rigore dato al Napoli per fallo su Politano: spesso si crea confusione dal nulla aizzando anche i tifosi.

Un momento decisivo per mettere ordine dopo quanto successo nell’ultima giornata di campionato: così non va bene. Rocchi è intervenuto ad OPEN VAR su Dazn svelando con estrema tranquillità quello che gli arbitri avrebbero dovuto decidere.

Serie A, le decisioni arbitrali creano precedenti

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, ormai è diventata una baraonda in Serie A: ogni allenatore e dirigente interpreta il regolamento a modo suo. Inoltre, si pensa che il Var sia la soluzione ad ogni problema essendo uno stumento oggettivo, ma non è proprio così. C’è da aggiungere che nel calcio l’uniformità di giudizio è sempre relativa: il regolamento nel calcio non è quello del tennis.

Tanti episodi al limite come l’espulsione esagerata di Reijnders, le proteste della Lazio per il presunto “pugno” di Douglas Luiz, il rigore dato al Napoli, la mancata espulsione di Cristante per il fallo su Thuram. La cosa certa è che non bisognerà puntare sempre il dito contro gli arbitri: vanno aiutati a prendere le decisioni, ma come riportato da Tuttosport le regole dovrebbero essere più rigide e precise. Servirebbe più buon senso dopo il caos in Serie A nell’ultima giornata di campionato.

Il rigore a Politano era netto: la decisione arbitrale è stata presa in maniera corretta. Non c’è stato contatto con il piede, ma era una ginocchiata data all’esterno offensivo del Napoli. Douglas Luiz andava espulso: eravamo ai limitii del comportamento antisportivo. Giusta anche l’espulsione a Reijnders per Rocchi.