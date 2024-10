Napoli, colpo in difesa: sorpasso ADL

Il Napoli continua a monitorare il fronte calciomercato: spunta il duello a distanza per ADL, sorpasso decisivo. Osservatori in tribuna

Il ds Manna è sempre al lavoro per regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. L’inizio stagionale è stato fin qui ottimo per la squadra partenopea che non intende fermarsi sul più bello. Non è piaciuto l’atteggiamento di nervosismo soprattutto nel primo tempo ad Empoli: subito è arrivata la strigliata dell’allenatore azzurro. Pochi minuti fa è spuntata fuori anche la notizia sul presunto colpo in difesa: ADL dovrà accelerare i tempi per chiudere subito la trattativa.

Saranno settimane intense prima di pensare a nuovi innesti di qualità per Antonio Conte. Il Napoli continua a volare in campionato: con una partita a settimana il lavoro dell’allenatore azzurro è più sereno. A Castel Volturno lo spogliatoio è tornato ad essere felice, ma ora saranno decisivi gli scontri diretti per conoscere il reale obiettivo della squadra guidata da Conte. In tribuna al Castellani era presente anche un direttore che ha visionato dal vivo il possibile nuovo acquisto.

Napoli, affare in Serie A: spunta il retroscena di mercato

Tutto può cambiare subito nel mondo del calcio a distanza di mesi. Non c’è mai una regola che vale per tutti: spunta il duello a distanza per il presidente De Laurentiis. Nuovo rinforzo a sorpresa in difesa: ecco la verità.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il direttore tecnico del Bologna Giovanni Sartori ha visionato dal vivo allo Stadio Castellani il giovane difensore centrale dell’Empoli Saba Goglichidze. Il georgiano classe 2004 è stato inserito anche nella lista di altri club italiani, tra cui il Napoli, che spesso ha chiuso accordi con il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi.

Una rivelazione della Serie A con prestazioni convincenti nella retroguardia della squadra toscana. D’Aversa l’ha subito promosso titolare nelle prime partite di campionato, ma il georgiano sta ripagando alla grande. Il Napoli dovrà pensare così subito a nuovi acquisti in ottica futura: con Rafa Marin e Juan Jesus in panchina, Conte non può dormire sogni tranquilli.

Finora l’allenatore del Napoli ha puntato sui titolarissimi Rrahmani e Buongiorno che hanno eretto un muro impenetrabile in queste prime giornate di Serie A. Ora Conte vuole subito correre ai ripari per puntellare così l’assetto difensivo nel migliore dei modi.

Serve subito un nuovo rinforzo per rinforzare la retroguardia azzurra, ma il Bologna già si è mosso in prima persona con il direttore Sartori presente in tribuna al Castellani. Il connazionale di Kvara è pronto a cambiare già aria dopo le prestazioni convincenti con la maglia dell’Empoli.