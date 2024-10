Napoli, arriva a gennaio dal Tottenham: Conte accontentato

Il ds Manna continua a monitorare attentamente ogni singolo aspetto sul fronte calciomercato. Spunta l’intreccio con il Tottenham per gennaio

La rivoluzione estiva in casa Napoli sta iniziando a dare i propri frutti, ma non è finita qui. Gennaio è sempre più vicino per pensare a nuovi colpi di mercato: il nuovo intreccio con il Tottenham per il regalo ad Antonio Conte. Conosciamo la migliore strategia possibile da parte del direttore sportivo Manna: ADL scenderà subito in campo per chiudere immediatamente la trattativa.

Saranno settimane decisive anche sul fronte calciomercato in casa Napoli. Il ds Manna vorrebbe così pensare a nuovi rinforzi di livello internazionale da regalare subito ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro è voglioso di stare in alto in classifica per tutto il campionato, ma sa perfettamente che il percorso non sarà affatto semplice. Pochi minuti fa è spuntato il retroscena per il colpo dal Tottenham: il presidente De Laurentiis potrebbe subito chiudere l’affare, il nuovo innesto di qualità dalla Premier League.

Napoli, l’intreccio con il Tottenham: il nuovo regalo per Conte

Un nuovo colpo in casa azzurra per puntellare la retroguardia del Napoli. Conte ha urgenza di chiudere nuovi innesti di qualità per il reparto arretrato: conosciamo l’intreccio da urlo con il Tottenham.

Il presidente De Laurentiis continua a lavorare insieme ai propri collaboratori per allestire una rosa competitiva al massimo. Spunta l’intreccio decisivo con il Tottenham: svelata la prossima mossa di mercato.

Come evidenziato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il difensore rumeno del Tottenham, Radu Dragusin, è pronto a cambiare aria a gennaio visto il minutaggio limitato fino a questo momento della stagione. Con il top club inglese l’ex Genoa ha firmato un contratto fino al 2030: tutto è cambiato in pochi mesi. Ora Dragusin potrebbe volare nuovamente in Serie A per mettersi subito al lavoro con la sua nuova squadra.

Sarebbe un innesto di qualità per Antonio Conte che già lo avrebbe voluto con sè. Il Napoli l’ha monitorato a lungo nei mesi scorsi: ora a gennaio potrebbe esserci così l’innesto di qualità nella retroguardia azzurra.

Con Rafa Marin e Juan Jesus in panchina, l’allenatore azzurro non potrà permettersi di perdere il duo Rrahmani-Buongiorno. Ora il ds Manna cercherà di chiudere subito la trattativa in prestito: un nuovo colpo da urlo per la difesa azzurra in vista dei prossimi mesi. L’ex Juventus è pronto a vestire la maglia del Napoli mettendosi subito a disposizione di Antonio Conte.