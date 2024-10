Napoli, problema per Neres: la notizia da Castelvolturno

Non finiscono le polemiche in casa azzurra nonostante la vittoria contro l’Empoli. Scatta l’allarme per David Neres: la verità di Conte

Saranno giorni intensi per placare il tormento di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è raggiante dopo la vittoria di misura contro l’Empoli: nelle ultime ore è scattato il nuovo allarme per David Neres, c’è un problema da risolvere in tempi brevi.

Scatta l’emergenza per il talentuoso attaccante brasiliano del Napoli. Entrato nella ripresa ad Empoli, David Neres è apparso sempre in splendida forma. Ora c’è il nuovo allarme da Castelvolturno con la decisione da prendere in tempi brevi. Sarà un’altra settimane di duri allenamenti per preparare la prossima sfida di campionato contro il Lecce, in programma sabato 26 ottobre alle 15.00 allo stadio Maradona. Saranno giorni decisivi per prendere la miglior decisione possibile: il tormento è ormai molto pressante in vista delle prossime gare di Serie A.

Napoli, emergenza Neres: la decisione di Conte

L’allenatore del Napoli vuole tenere tutto sotto controllo per entrare nel periodo clou della stagione. Gli azzurri vogliono continuare a sognare per rientrare nella lotta Scudetto: la mossa strategica di Conte per risolvere il problema relativo a Neres.

Lo stesso allenatore del Napoli, Antonio Conte, è al lavoro per inserirlo dal primo minuto. Il tormento è proprio questo: con Kvara e Politano, il brasiliano non ha ancora fatto il suo esordio da titolare. Il brasiliano ha dimostrato di avere sempre un grande spunto ogni volta che entra in campo: anche contro l’Empoli ha regalato gioie d’alta classe.

Kvara non sta attraversando un ottimo periodo di forma, mentre Politano è diventato prezioso anche in fase di non possesso. Conte vuole da lui un lavoro estenuante dal punto di vista difensivo: ora Neres scalpita per il debutto dal primo minuto. Già contro l’Empoli l’allenatore del Napoli ci aveva pensato a lungo, ma alla fine ha optato ancora per il georgiano.

Il Napoli continua a pensare in grande per preparare con tranquillità la prossima sfida a Castelvolturno. Neres scalpita per una maglia da titolare: il talento brasiliano riesce sempre a regalare giocate entusiasmanti, ora Conte gli regalerà una chance dal primo minuto.

Tutto può cambiare in tempi brevi anche vista la situazione contrattuale poco chiara per il talento georgiano: Neres rappresenta la soluzione a tutti i mali al momento. Conte ha già le idee chiare per affrontare le prossime gare ravvicinate in Serie A: il brasiliano ha richiesto a gran voce il suo spazio.