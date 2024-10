Napoli, Conte ha trovato un nuovo acquisto: svelato chi è

La squadra è già forte e competitiva di suo, figuriamoci quando tutti, ma proprio tutti, partecipano attivamente alla causa Napoli.

Ieri ne è stata l’ennesima dimostrazione, anche perché la formazione di Antonio Conte è riuscita a portarsi a casa una partita complicatissima, contro un Empoli in grande spolvero. Con un guizzo d’astuzia, infatti, i partenopei hanno conquistato un calcio di rigore, poi realizzato da Kvaratskhelia, che al termine dei 90′ è risultato essere decisivo.

Quello che però più ha fatto piacere della trasferta ad Empoli non è stato solo il risultato in sé, importante per mantenere salda la testa della classifica, ma anche il fatto che Antonio Conte avrebbe trovato un “nuovo” acquisto per il suo Napoli, giocatore che fino a questo momento è rimasto sempre un poco in disparte.

Nuovo acquisto per il Napoli: l’ha trovato Conte

Quella di Empoli è stata l’ennesima prova di forza che il Napoli di Antonio Conte ha superato in questo inizio di stagione. E guai a dire che fino a questo momento il calendario per la formazione azzurra è stato semplice, perché facili o difficili che siano, le avversarie le devi sempre e comunque battere, come non importa.

È un po’ questa la filosofia dell’allenatore salentino, che fino a questo momento in carriera gli ha quasi sempre permesso di alzare un trofeo, ovunque abbia allenato. L’Intento, ovviamente, è quello di farlo anche a Napoli, e l’impressione è che si sia sulla buona strada considerata la costanza che la formazione partenopea sta avendo in questo inizio di stagione. La rosa è forte, ovviamente andrà ritoccata un po’ nel prossimo calciomercato invernale, ma Antonio Conte potrebbe dirsi comunque soddisfatto, soprattutto dopo ieri che ha trovato un “nuovo” acquisto per la squadra.

A svelarne il nome sono i colleghi di areanapoli.it, che hanno parlato del Cholito Simeone come la possibile arma in più per il Napoli nella seconda parte di stagione, un po’ come fu già nell’anno dello scudetto.

Svelato il nome del “nuovo” acquisto del Napoli

L’impatto avuto ad Empoli dal Cholito Simeone è stato incredibile. L’attaccante argentino ha cambiato proprio il volto della partita, visto che ha partecipato, seppur passivamente, all’azione che poi ha portato al calcio di rigore realizzato da Kvaratskhelia.

A fronte di questo Antonio Conte si è reso conto di poter puntare veramente su tutti, motivo per il quale ogni discorso relativo al futuro dell’ex Fiorentina sarà rinviato a data da destinarsi, anche perché se il rendimento dovesse continuare ad essere questo, o meglio, se l’impatto dovesse sempre essere così positivo, in ogni partita, il salentino potrebbe bloccarne la cessione pensando anche di concedergli più spazio. Staremo a vedere.