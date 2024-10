Kvara via da Napoli, rottura totale: è colpa di Conte, il motivo

Decisivo ieri pomeriggio contro l’Empoli, Kvicha Kvaratskhelia si è lasciato andare ad un’esultanza che a questo punto potremmo definire polemica.

Ovviamente si tratterebbe essere di una mera supposizione, ma quanto starebbe accadendo attorno al georgiano ce lo farebbe credere. Eccome. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante sia in piedi un importante trattativa di rinnovo, il 77 vorrebbe andare via da Napoli per colpa di Antonio Conte, con il quale non sembrerebbe essere nato realmente quel feeling di cui invece fino a questo momento si stava parlando.

Il salentino avrà sì convinto Kvaratskhelia a rimanere a Napoli la scorsa estate, ma l’impressione è che l ragazzo si sia convinto solo perché il tutto sarebbe stato posticipato di 12 mesi, se non addirittura 6 (anche se è molto difficile).

Kvara-Napoli, rottura totale: salta il rinnovo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kvicha Kvaratskhelia, decisivo e freddo ieri ad Empoli dal dischetto degli undici metri. A differenza degli anni passati il georgiano non è (più) il fulcro del gioco del Napoli, ma in questa squadra un giocatore come lui è imprescindibile.

Lo conferma il fatto che Antonio Conte può cambiare tutti lì davanti, meno che lui. Che questa cosa non si confonda con la realtà però, che è completamente un’altra. Okay giocare, segnare ed aiutare la squadra a vincere, ma l’impressione è che Kvicha Kvaratskhelia a Napoli non ci voglia più stare. Nonostante sia in piedi già da diverse settimane un’importante trattativa per il suo rinnovo, il georgiano sembrerebbe essere orientato a lasciare la squadra partenopea.

Il motivo? Antonio Conte. Sembrerebbe essere piuttosto paradossale, eppure dietro l’addio di Kvaratkshelia al Napoli ci potrebbe essere proprio l’allenatore salentino. A scriverlo è questa mattina La Repubblica, che parla di come il rapporto personale fra i due rischia seriamente di naufragare, soprattutto nel momento in cui il georgiano decida di rinnovare.

Il triangolo delle Bermuda: Napoli-Conte-Kvaratkshelia

Per evitare che la barca affondi nel triangolo delle Bermuda c’è solo una soluzione: Kvicha Kvarastkhelia deve firmare il suo rinnovo con il Napoli. Qualora questa cosa non dovesse accadere, Antonio Conte potrebbe prendere dei provvedimenti, facendo addirittura partire titolare David Neres a discapito della stella georgiana.

L’impressione è che però al momento la situazione sia discretamente in alto mare, con le parti che non sarebbero neanche vicine dal trovare un accordo. Per questo motivo l’incontro di fine mese fra De Laurentiis e l’agente del georgiano potrà risultare essere decisivo, con Conte che aspetta tranquillo nel suo ufficio di Castelvolturno l’esito.