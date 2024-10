Napoli, intreccio con l’Arsenal: stanno prendendo l’attaccante

Un filo sottilissimo collega Napoli a Londra. Il tutto perché nel prossimo calciomercato potrebbe nascere un intreccio fra l’Arsenal ed il club di ADL.

Stando alle ultime notizie, infatti, i Gunners sarebbero alla ricerca di una nuova prima punta, con il nome di Victor Osimhen che potrebbe tornare prepotentemente in auge. Dal canto suo, ovviamente, il Napoli spera che una del genere possa accadere, così da potersi liberare una volta e per tutte dell’attaccante nigeriano, attualmente in prestito in Turchia al Galatasaray.

Il fatto, però, è che nei piani dell’Arsenal non ci sarebbe Osimhen, ma un altro giocatore, che anche il Napoli starebbe seguendo in vista della prossima estate di calciomercato.

Intreccio Arsenal-Napoli: c’entra l’attaccante

Qualcosa di importante potrebbe muoversi sull’asse Napoli-Londra-Istanbul nel prossimo calciomercato invernale. Alla ricerca di un attaccante che possa permettere alla squadra di compiere il definitivo salto di qualità, l’Arsenal di Mikel Arteta potrebbe ribussare alla porta di Aurelio De Laurentiis per chiedere informazioni su Victor Osimhen. O almeno questo è quello che si crederebbe.

L’attaccante nigeriano sta segnando a raffica con la maglia del Galatasaray dopo le prime partite di adattamento, eppure questo non sembrerebbe bastare ai Gunners, per il dispiacere del Napoli che già pregustava l’importante cessione a gennaio. Potrà anche darsi che nelle prossime settimane qualcosa potrebbe cambiare, ma l’impressione è che l’Arsenal abbia come obiettivo numero uno un giocatore che si contenderebbe proprio con gli azzurri, nonostante ai servizi di Antonio Conte ci sia un giocatore comunque importante come Romelu Lukaku.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, per rinforzare l’attaccato in vista della seconda parte di stagione, l’Arsenal avrebbe intenzione di fare sul serio per Viktor Gyokeres, sogno proibito del Napoli, dei napoletani e di Aurelio De Laurentiis, che si sarebbe tolto la soddisfazione di soffiare un giocatore del genere alla concorrenza mondiale solo nel momento in cui fosse riuscito a piazzare Victor Osimhen, diventato oramai un vero e proprio peso.

Addio Napoli, va all’Arsenal: ADL ci spera ancora

Sembrerebbe stia sfumando una volta e per tutte la pista che porta Viktor Gyokeres a Napoli. L’attaccante svedese dello Sporting Lisbona, infatti, sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal, che addirittura in quel di gennaio potrebbe provare l’affondo con un’offerta irrinunciabile.

Ovviamente questo è tutto da verificare e confermare, con De Laurentiis che nel frattempo non perde la speranza di potersi inserire nella corsa a Gyokeres vendendo Osimhen. I Gunners sembravano potessero essere una soluzione per il nigeriano, ma più passano le settimane e più aumentano le quotazioni del Chelsea, che un tentativo per l’ex numero 9 del Napoli lo fecero già in estate. La situazione è dunque in continuo evolversi, con gennaio che potrebbe addirittura neanche essere il mese della verità. Staremo a vedere.