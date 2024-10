Conte ha un problema con Lukaku, l’ha avvisato: “Così non va”

Nessuno lo avrebbe mai detto, eppure nel rapporto Conte-Lukaku sarebbero nate le prime incomprensioni, proprio in quel di Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino non sarebbe soddisfatto a pieno dell’atteggiamento del belga, sostituto ieri addirittura all’ora di gioco, cosa mai successa in questo inizio di stagione. Conoscendolo da tempo, e sapendo quelle che sono le sue vere possibilità e potenzialità, Conte a Lukaku chiede molto di più rispetto ai suoi compagni di squadra, ecco perché okay i gol e gli assist nelle partite precedenti, ma così non va.

C’è bisogno di una svolta importante, soprattutto a livello fisico, perché sennò c’è il serio rischio che questo castello di cristallo costruito in estate possa rompersi.

Lukaku-Conte: c’è un problema

Romelu Lukaku è stato il grande acquisto dell’estate del Napoli, il giocatore prescelto per andare a sostituire uno che dalle parti del Maradona ha scritto la storia: Victor Osimhen. Antonio Conte ha insistito tanto affinché potesse tornare a lavorare con il suo pupillo, ma di questo passo il belga rischia di essere una delusione.

Nonostante i numeri fino a questo momento siano più che incoraggianti, in alcune partite è come se Lukaku si fosse estraniato, risultando essere poco utile ed incisivo nella manovra di gioco del Napoli. Da un attaccante come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più, ed per questo che Antonio Conte non sarebbe soddisfatto a pieno del suo rendimento.

La sostituzione intorno all’ora di gioco di ieri ne è poi la conferma più lampante, con il collega de La Repubblica Antonio Corbo che l’ha addirittura interpretata a tutto modo suo. Sul quotidiano si può infatti leggere come la mossa di Conte sia stata una sorta di avvertimento nei confronti di Lukaku, quasi a volerlo spronare, a svegliare, perché se si vuole vincere lo Scudetto, c’è bisogno che il belga sia sempre decisivo, anche in partite difficili come quella di ieri.

Non solo Lukaku: c’è anche un altro che rischia il posto

Romelu Lukaku non sarebbe l’unico sotto osservazione in quel di Napoli. Sì, perché Antonio Conte continuerebbe a non essere soddisfatto di un altro giocatore che ha voluto fortemente lui in azzurro.

Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola, che anche ieri ha deluso le aspettative offrendo una prestazione decisamente al di sotto delle sue potenzialità, lui che è stato preso dal salentino per portare esperienza ed imprevedibilità sulla fascia sinistra. Anche la sua sostituzione può essere interpretata come una sorta di avvertimento, con Antonio Conte pronto a prendere anche decisioni drastiche nel momento in cui ce ne fosse il bisogno.