Napoli: Buongiorno spiazza tutti, svelato il suo segreto

Alessandro Buongiorno sta sempre più convincendo in questo Napoli. E nelle ultime ore è stato svelato il segreto delle sue prestazioni

Ad Empoli i tre punti sono arrivati anche grazie a Buongiorno. L’ex Torino è riuscito a tenere in piedi la sua squadra grazie ad interventi di assoluto livello e in molti lo considerano come l’arma in più di questo Napoli. Di certo il centrale si sta dimostrando uno dei più forti a livello italiano e Conte di questo può essere molto contento. Naturalmente in molti nelle ultime settimane si stanno chiedendo il segreto del centrale.

E l’edizione odierna de Il Mattino svela proprio qual è il segreto di Buongiorno. Un qualcosa che in pochi sapevano, ma che rappresenta forse cosa significa fare il giocatore per il centrale del Napoli. La speranza da parte di Conte è che si possa continuare in questo modo anche in futuro per magari centrare un obiettivo di livello come lo Scudetto. Ma una cosa è certa: con un giocatore così il tecnico leccese può dormire sonni tranquilli.

Napoli: Buongiorno e il suo segreto

Alessandro Buongiorno è stato il prescelto da Conte per rinforzare la difesa e possiamo dire che per il momento la decisione del tecnico è stata assolutamente ripagata. Prestazioni quasi sempre di livello e una sicurezza al reparto che fa stare tranquillo il tecnico leccese. Naturalmente in molti si chiedono come il centrale riesca comunque a mettere in campo sempre dei livelli importanti come quello che abbiamo visto contro l’Empoli.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, stiamo parlando di un giocatore che studia nei dettagli ogni singolo avversario e questo gli permette comunque di poter alzare il proprio livello di prestazione e riuscire a giocare partite come contro l’Empoli. Insomma, Buongiorno è l’arma in più di questo Napoli soprattutto quando ci sono sfide complicate come poi si è rivelata quella in Toscana.

Naturalmente ora la strada si fa sempre più difficile visto che arrivano giocatori di livello come Lautaro, Morata e tanti altri. Ma Buongiorno ha già dimostrato in passato di essere in grado di poter alzare il proprio livello prestativo e Conte è tranquillo sull’apporto che il centrale riuscirà a dare alla squadra. Poi, come sempre avviene in questi casi, l’ultima parola spetterà al campo e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Una cosa è certa: l’ex Torino è comunque pronto a dare una grande mano ai suoi compagni.