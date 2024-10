Napoli, addio Raspadori: Conte ha scelto il nuovo attaccante

Raspadori è sempre più lontano dal Napoli: non è entrato ad Empoli, ora Conte ha optato per un nuovo attaccante. Spunta il retroscena

Un addio anticipato già a gennaio per l’attaccante azzurro: Raspadori non è più felice a Napoli visto che non è chiamato in causa come vorrebbe. Ancora una panchina per lui ad Empoli dopo essere stato protagonista in Nazionale: spunta la decisione di Conte per il rinforzo in attacco.

Titolare con la Nazionale italiana del Ct Spalletti che lo conosce molto bene, utilizzato col contagocce da Antonio Conte nel suo club d’appartenenza. Ora Raspadori sta pensando all’addio anticipato a gennaio per tornare a splendere di luce propria: l’allenatore azzurro ha messo nel mirino già il nuovo attaccante. Lukaku è apparso poco pimpante in campo contro la squadra toscana, ma la nota positiva è arrivata dall’ingresso in campo di Simeone. L’attaccante argentino resta saldo nel progetto azzurro: spunta il retroscena sul nuovo colpo per il futuro.

Napoli, la decisione di Conte sul nuovo bomber: ecco il vice Lukaku

La dirigenza partenopea continua a lavorare anche in ottica futura per programmare i nuovi acquisti da regalare subito ad Antonio Conte. Con Raspadori pronto a fare le valigie, l’allenatore azzurro ha già comunicato il profilo giusto come vice Lukaku: scopriamo tutta la verità.

Il ds Manna è sempre al seguito della squadra azzurra per contribuire ai successi del Napoli. In completa sintonia con il presidente De Laurentiis e con l’allenatore Conte, ha già ricevuto l’ok per il nuovo colpo in attacco per puntellare la rosa a disposizione del tecnico partenopeo.

Come svelato dal portale ilposticipo.it nel mirino del Napoli c’è anche l’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca, che piace da tempo ad Antonio Conte. Sicuramente non partirà a gennaio dopo che il club friulano l’ha riscattato dal Pisa per 9 milioni di euro: ha fatto anche il suo esordio con la Nazionale italiana.

Lucca è cresciuto in maniera esponenziale nelle due fasi di gioco: dopo l’esperienza all’Ajax, è tornato protagonista in Serie A mettendo a segno gol importanti con la maglia dell’Udinese. Ora potrebbe arrivare così il grande qualità di qualità vestendo la casacca azzurra. Un obiettivo di mercato da mettere subito a segno come vice Lukaku per superare la folta concorrenza: Conte vuole lavorare su più tavoli a partire dalla prossima sessione di calciomercato.