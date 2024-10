Empoli-Napoli, denuncia in arrivo: annuncio ufficiale

Empoli-Napoli non è ancora finita: spunta la possibile denuncia dopo quello che è successo sulle tribune dello Stadio Castellani, la verità

Una vittoria sofferta per Kvara e compagni che hanno portato a casa altri tre punti grazie alla rete siglata dal georgiano dagli undici metri. Conte dovrà ancora lavorare sulla mentalità dello spogliatoio azzurro: spunta la possibile denuncia che potrebbe scattare già a breve, gli avvocati sono già al lavoro.

Nelle ultime ore la giornalista di Canale 8, Italia Mele, aveva denunciato un episodio avvenuto sulle tribune dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Un tifoso del Napoli insieme ad una bambina sarebbe stato allontanato dopo l’esultanza al gol degli azzurri: successivamente la sicurezza l’ha fatto uscire con la sua piccola terrorizzata dall’accaduto.

La giornalista aveva anche sottolineato anche un aspetto: “La parte più preoccupante è che sarebbe stato il presidente Corsi a chiedere l’intervento degli steward”. Subito il club toscano ha diramato un comunicato ufficiale: ecco cos’è successo realmente con il numero uno dell’Empoli.

Empoli-Napoli, la ricostruzione ufficiale: scatta la possibile denuncia

Conosciamo tutta la verità diramata pochi minuti fa dal comunicato ufficiale dell’Empoli: può scattare subito la denuncia.

Pochi minuti fa è apparso il comunicato ufficiale del club toscano per ricostruire l’episodio: “Nelle ultime ore sono apparse sul web nel post gara con il Napoli riscostruzioni fantasiose”. Così l’Empoli ha voluto tutelare il presidente Corsi precisando che ‘nessuna persona è stata allontanata dallo Stadio Castellani”.

All’interno della nota ufficiale si può leggere come, dopo il gol del Napoli, il servizio di sicurezza dell’Empoli ha dovuto placare un diverbio tra gli spettatori presenti, ma la dirigenza della squadra di casa che ha collaborato per riportare la tranquillità in tribuna.

Infine, il comunicato ufficiale ha voluto ribadire il senso di accoglierenza della società toscana: “Il club non vuole né accetta che la propria immagine venga macchiata da ricostruzioni prive di ogni fondamento”. Ora il presidente Corsi ‘ha dato mandato ai propri legali di valutare le azioni opportune a tutela del proprio nome’.

Il Napoli è tornato a casa con tre punti grazie alla rete realizzata dal georgiano Kvara, che non è apparso in formissima dopo gli impegni in Nazionale. A Conte non è piaciuto il nervosismo della squadra azzurra, ma il gol vittoria è stato una liberazione in campo e in tribuna facendo esplodere i 4mila tifosi azzurri.