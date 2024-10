Napoli, scatta l’allarme: Conte infuriato per un motivo

Conte continua a vincere in Serie A alla guida del Napoli, ma subito è scattato l’allarme all’interno dello spogliatoio. Ha alzato la voce

La stagione del Napoli è iniziata alla grande, ma gli azzurri ora non vogliono più fermarsi. Dopo la prossima sfida con il Lecce, arriverà il momento della verità per Antonio Conte. Big match in programma contro Milan, Atalanta ed Inter che faranno così capire il reale obiettivo della squadra partenopea. Scatta subito l’allarme: c’è un aspetto che non è affatto piaciuto all’allenatore azzurro.

La squadra azzurra consolida il primato in classifica, ma il gioco non è esaltante sotto la guida di Antonio Conte soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa il Napoli ha ritrovato le giocate giuste, ma Conte ha fatto subito scattare l’allarme decisivo. Ora serve il salto di qualità definitivo per competere con le big della Serie A: spunta un aspetto non troppo positivo.

Il Napoli è pronto a competere con i top club italiani per resistere fino al termine della stagione: scopriamo tutta la verità annunciata dallo stesso tecnico del Napoli.

Napoli, c’è un aspetto che va giù a Conte

Saranno giorni importanti per gli azzurri per preparare al meglio la sfida contro il Lecce, in programma sabato 26 ottobre alle 15.00. Ancora tre punti per la squadra di Conte che consolida ancora il primato in classifica, ma c’è un aspetto che non è piaciuto affatto all’allenatore azzurro.

Conte dovrà lavorare ancora su un aspetto: l’allenatore del Napoli ha voluto così soffermarsi su un episodio in particolare che ha notato durante la sfida contro l’Empoli.

Nel post-partita l’allenatore leccese ha alzato la voce ai microfoni di DAZN dopo un primo tempo che non è piaciuto affatto. Conte non vuole vedere più nervosismo com’è avvenuto al Castellani: “Ho visto una squadra nervosa e mi ha dato fastidio. Con qualche cambio tattico siamo stati più liberi”.

L’allenatore azzurro cercherà di continuerà ad incidere all’interno dello spogliatoio dopo la rivoluzione estiva. Conte ha sposato appieno il progetto tecnico del presidente De Laurentiis, che ha esaltato proprio il condottiero del Napoli con i numerosi risultati positivi collezionati finora.

La squadra azzurra ora è proiettata già al futuro per sognare anche lo Scudetto, ma serve l’esperienza del proprio allenatore in grado di fare la differenza nelle difficoltà. Conte dovrà continuare a lavorare sulla mentalità per eliminare definitivamente i residui dei mesi precedenti.