Napoli, colpo in difesa: Giuntoli beffa ADL

Il Napoli continua a vincere in Serie A, ma il ds Manna è al lavoro per monitorare nuovi colpi: beffa della Juventus, l’intreccio con la Juve

La dirigenza partenopea si gode il successo contro l’Empoli consolidando così il primato in classifica, ma è già proiettata al futuro. Nelle prossime settimane arriverà un trittico di gare d’alta quota per Antonio Conte, ma pochi minuti fa si è inserita anche la Juventus per il colpo in difesa.

Saranno settimane intense in casa azzurra per continuare a sognare in grande. Il Napoli continua a trionfare in Serie A superando anche l’ostacolo chiamato Empoli. Conte ha intenzione di chiedere nuovi rinforzi al presidente De Laurentiis, che l’ha già accontentato in estate con innesti di qualità internazionale come Lukaku e McTominay. Spunta l’intreccio a distanza con la Juventus: ecco l’affare a sorpresa per i bianconeri.

Napoli, intreccio con la Juve: sprint per l’affare

Conosciamo il retroscena di calciomercato in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici: un nuovo colpo importante per il ritorno in Champions League.

Una voglia immensa di puntare in alto per il Napoli targato Antonio Conte che ha rivoluzionato in poco tempo la mentalità dei calciatori azzurri. ADL è pronto ad accontentarlo anche nella sessione invernale di calciomercato: spunta il duello a distanza con la Juventus.

Nei giorni scorsi Ben Chilwell è stato accostato al Napoli visto che non fa più parte del progetto del Chelsea. Enzo Maresca l’ha schierato soltanto in Carabao Cup per 45 minuti, ma è stato escluso anche dalla lista Uefa. Il terzino inglese è voglioso di tornare a splendere e così la destinazione in Serie A sembra essere quella più agevole.

Come svelato nelle ultime ore dal portale 11contro11.it, anche la Juventus è ormai sulle tracce del giocatore dei Blues con l’ennesima sfida a distanza con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Un innesto di qualità per puntellare così la retroguardia a disposizione di Thiago Motta che ha lanciato il giovane Cabal. Le due big italiane dovranno guardarsi le spalle visto che incombe anche una diretta concorrente della Premier League come il West Ham.

Tutto dipenderà anche dal futuro di Spinazzola e Mario Rui: il primo non è apparso in gran forma durante la sfida contro l’Empoli, mentre il terzino portoghese è ancora fuori dalla lista della Serie A dopo le polemiche estive. Il Napoli pensa in grande anche sul fronte calciomercato: Conte vuole costruire fondamenta rigide per il futuro.