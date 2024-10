Serie A: Cannavaro nuovo allenatore, sfiderà subito il Napoli

Le strade del Napoli e Fabio Cannavaro potrebbero incontrarsi in davvero poco tempo. Il tecnico campano, infatti, è pronto a tornare in Serie A

Per Fabio Cannavaro molto presto potrebbero aprirsi le porte della Serie A. Il tecnico campano, rimasto senza panchina nonostante la salvezza ottenuta con l’Udinese, ha voglia di ritornare il prima possibile ad allenare ed ora si potrebbe arrivare ad una fumata bianca. Un esonero, infatti, sembra essere scontato dopo la sconfitta odierna e per l’ex difensore ci potrebbe essere subito la sfida contro il suo Napoli.

Le decisioni dovranno essere prese nelle prossime ore. In questo momento in società sono in corso le riflessioni del caso per capire se dare una ulteriore chance oppure no. In caso di esonero, il nome di Cannavaro è destinato ad essere uno dei favoriti. Parliamo di un tecnico che si è salvato con l’Udinese mostrando anche un bel gioco. E questa potrebbe essere l’occasione per dare vita ad un progetto e non fermarsi solo a fare il traghettatore.

Serie A: Cannavaro in panchina, con chi firma

La decisione dell’Udinese di non continuare con lui in panchina è stata sicuramente sorprendente. Cannavaro aveva dimostrato di poter ambire a traguardi comunque importanti grazie al suo gioco messo in mostra in poche partite. Ora, però, per lui potrebbero nuovamente aprirsi le porte della Serie A. Il condizionale è d’obbligo considerato che non abbiamo certezze e non sappiamo neanche su chi cadrà la scelta, ma il tecnico partenopeo è sicuramente uno dei favoriti.

Secondo le prime informazioni che arrivano da Lecce, il futuro di Gotti sembra essere segnato dopo la sconfitta per 6-0 contro la Fiorentina in casa. Riflessioni in corso e possibile chance per Cannavaro considerato anche quanto fatto vedere in panchina la scorsa stagione con l’Udinese. Se dovesse essere così, per lui esordio speciale al Maradona di Napoli contro la squadra per cui fa il tifo da sempre.

Una partita speciale con l’obiettivo di fare lo scherzetto. Vedremo se sarà così oppure bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo per rivedere Cannavaro su una panchina di Serie A. Per il momento la certezza sembra essere rappresentata dal fatto che il Lecce a Napoli si presenterà con un nuovo tecnico. Difficile pensare ancora a Gotti dopo la debacle casalinga e l’inizio di un tour de force con tre partite in una settimana.