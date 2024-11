Genoa: Vieira nuovo allenatore, primo colpo dal Napoli

Colpo di scena in Serie A. Il Grifone ha deciso di affidare la panchina all’ex centrocampista di Inter e Juventus. Si guarda in casa partenopea

Da Alberto Gilardino a Patrick Vieira. È questa la decisione presa dal Genoa nelle ultimissime ore. La panchina del tecnico piemontese sembrava essere solida, ma alcune frizioni registrate nei giorni scorsi hanno portato la società a optare per un cambio alla guida tecnica affidandosi all’ex centrocampista francese. Una scelta da un lato rischiosa considerato che per il transalpino si tratta della prima vera esperienza da tecnico in Serie A.

L’arrivo di Vieira potrebbe portare il Genoa a cambiare le proprie strategie di mercato. Il Grifone non ha mai nascosto la propria ambizione di puntare in alto e non è da escludere che si possa puntare ad un giocatore del Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo. Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma nel futuro queste potrebbero diventare anche idee concrete.

Genoa: Balotelli ‘bocciato’, il nuovo attaccante arriva dal Napoli

L’arrivo di Vieira potrebbe coincidere con la fine dell’esperienza di Mario Balotelli con il Genoa. I due nell’ultima esperienza a Nizza non sono mai realmente presi e sembra difficile che la situazione possa cambiare ora. Per l’attaccante italiano non è da escludere un ruolo di secondo piano o addirittura un addio a gennaio considerato il fatto che è stato voluto fortemente da Gilardino. Naturalmente il pensiero del francese sul suo giocatore potrebbe portare il Grifone a puntare un nuovo rinforzo offensivo durante il calciomercato invernale.

E sono due i nomi destinati ad essere presenti sul taccuino dei liguri: Raspadori e Simeone. Il primo rappresenta l’uomo giusto per la sua duttilità. Vieira, infatti, in passato ha giocato sia a due che a tre in avanti e avere l’ex Sassuolo consentirebbe di poter adottare più moduli. Discorso diverso per il Cholito anche se parliamo di un profilo che piace da tempo ai liguri e a questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Una cosa è certa: l’arrivo di Vieira costringerà il Genoa ad intervenire sul calciomercato visto anche il rapporto complicato tra il francese e Balotelli. Raspadori e Simeone, che sono in uscita dal Napoli, rappresentano due profili ideali e vedremo se il Grifone punterà su di loro oppure andrà su giocatori con caratteristiche differenti.