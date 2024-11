Ranieri spaventa il Napoli: svelata la mossa a sorpresa

A Trigoria si inizia a preparare con attenzione la sfida del ‘Maradona’ e il tecnico giallorosso pensa ad una sorpresa per mettere in difficoltà gli avversari

Ranieri è pronto a fare lo sgambetto al suo amico Conte. Il tecnico giallorosso, anche se non con tutta la rosa a disposizione, sta preparando con attenzione la delicata sfida di Napoli. Il momento per la Roma non è dei più semplici e ottenere un risultato positivo in terra campana significherebbe molto anche in ottica futura. Per farlo, però, a Trigoria c’è la convinzione di dover mettere in campo una partita perfetta sia dal punto di vista offensivo che difensivo.

Per questo motivo, secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ranieri sta preparando una mossa a sorpresa per ingabbiare il Napoli e spaventare un po’ Conte. Vedremo se naturalmente sarà così e se alla fine la strategia porterà i suoi frutti. Ma una cosa è certa: la Roma è pronta a giocarsi tutte le sue carte per fare uno sgambetto alla capolista.

Napoli-Roma, Ranieri prepara una sorpresa, i dettagli

Il Napoli in questa prima parte di stagione ha sicuramente dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli avversari e questo rappresenta forse il vero handicap per i giallorossi. Ad oggi per quello visto in campo sembra molto difficile ipotizzare un risultato diverso da quello della vittoria dei partenopei, ma Ranieri non vuole partire sconfitto in partenza e sta preparando una mossa che potrebbe aiutare la sua squadra ad ottenere un risultato positivo.

Stando alla Rosea non si dovrebbe vedere una Roma offensiva contro il Napoli. Ranieri sta valutando più una squadra accorta e un blocco a unico tra difesa e centrocampo per limitare molto Kvaratskhelia e Politano. Sono questi i due i giocatori più temuti dal tecnico capitolino e l’idea che sta nascendo a Trigoria è quello di restare bassi per non concedere spazio e poi magari colpire in ripartenza.

Una ipotesi che in passato a molte squadre ha dato i suoi frutti almeno in termini di prestazione. Abbiamo visto come il Napoli con gli spazi intasati fa più fatica. Naturalmente poi bisognerà capire anche l’andamento della sfida e come la Roma sarà costretta a comportarsi. Intanto Ranieri valuta la possibilità di un atteggiamento meno offensivo per avere maggiori possibilità di portare a casa un risultato positivo.