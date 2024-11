Mercato Napoli, svolta in difesa: il centrale sta per firmare

Mercato Napoli, prosegue la ricerca da parte di Manna dei rinforzi richiesti da Antonio Conte ed in tal senso arriva la svolta. Il centrale è pronto a firmare in maniera inattesa ed ora in maniera inevitabile cambiano anche i piani. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come è noto, la situazione per i partenopei è in continuo divenire, dal momento che non ci sono ancora certezze rispetto a quelle che sono le reali possibilità di questa compagine. Le prime dodici partite ci hanno detto che per dieci di esse il Napoli ha fatto praticamente il massimo, ma in due casi ci sono stati dei pericolosi tonfi.

Il primo posto in classifica da difendere, però, rappresenta una base di partenza davvero molto, molto interessante e che spalanca le porte a dei grandi sogni. La priorità per Manna, però, adesso è regalare ad Antonio Conte un difensore centrale in sede di mercato. Ed ora arriva un colpo di scena, con il calciatore che è pronto a firmare.

Mercato Napoli, arriva la svolta per la difesa

Come è noto, infatti, allo stato attuale delle cose Conte non ha mai concesso spazio, se non messo con le spalle al muro, a Juan Jesus ed a Rafa Marin. Non danno, infatti, le adeguate garanzie al tecnico al momento e per questo motivo qualcosa cambierà da questo punto di vista. E sono tanti i nomi seguiti dal Napoli.

Tra questi, soprattutto in estate, si è parlato a lungo di Victor Nelsson, centrale del Galatasaray e della Nazionale danese. Poteva essere una pista a basso costo da seguire a determinate condizioni. Ma ora arriva una svolta, dal momento che su di lui si è fiondato il Betis Siviglia, pronto a regalarsi le sue prestazioni.

Napoli, il centrale è pronto a firmare: cambia tutto

Si tratta di un giocatore di grande esperienza che, però, al Galatasaray sta facendo fatica a trovare spazio. E’ chiuso, infatti, dalla presenza di Davinson Sanchez e di Bardakci e per questo motivo sta premendo per un addio.

Il Real Betis sembra la principale soluzione per lui al momento, con gli spagnoli pronti a realizzare una trattativa lampo per Nelsson. A riferire la notizia è Ekrem Konur, giornalista ed esperto di calciomercato. Con buona pace per il Napoli, dunque.