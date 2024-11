Napoli, allarme Di Lorenzo: Conte in ansia, le ultime

In casa Napoli c’è apprensione a proposito delle condizioni di capitan Giovanni Di Lorenzo dopo gli impegni con la Nazionale di Luciano Spalletti. C’è allarme per Antonio Conte, che fin qui non ha mai rinunciato al suo leader in campo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso da Castel Volturno.

Il capitano azzurro è letteralmente rinato dopo le difficoltà della passata stagione in cui è stato praticamente messo al tappeto da un contesto infernale. Le sue prestazioni, infatti, sono stato lo specchio di come stessero andando le cose in casa Napoli. Quasi spaesato ed impreciso troppo spesso per quelli che sono i suoi standard.

I problemi in azzurro sono stati portati poi anche in Nazionale ed è stato tra i più criticato agli ultimi Europei in casa Italia. La cura Antonio Conte, però, gli ha regalato una autentica rinascita ed i risultati si stanno vedendo. Il Napoli è primo e lui è forse il principale protagonista. Adesso, però, attorno alle condizioni di Di Lorenzo c’è apprensione. Vediamo perché.

Napoli, preoccupa il capitano: le ultime dal centro sportivo

E’ reduce dagli impegni con l’Italia in questa sosta per le Nazionale ma contro la Francia sono emerse non poche difficoltà. I transalpini dalle sue parti hanno imperversato in lungo ed in largo e lui è apparso spesso in affanno. Adesso arrivano preoccupazioni non di poco conto per Conte.

Come raccontato da Repubblica oggi in edicola, infatti, sia per Di Lorenzo che per Buongiorno andrà testata la condizione dal momento che avranno poco tempo per smaltire la stanchezza accumulata in Nations League con la maglia dell’Italia. E vista la delicatezza della gara contro la Roma, non sono propriamente buone notizie.

Conte preoccupato per Di Lorenzo: ecco il perché

Conte vorrà testare il suo capitano perché contro la Roma servirà averlo al meglio a presidiare la corsia di destra. La sfida è da non sbagliare, dal momento che servirà vincere dopo il tremendo KO con l’Atalanta ed il pareggio contro l’Inter a Milano.

Il Napoli vuole difendere il primato e si affiderà ancora a Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno dietro, con Spinazzola pronto invece a rilevare Mathias Olivera. Antonio Conte chiederà ancora la massima concentrazione alla sua linea difensiva.