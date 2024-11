Mercato Napoli, nome a sorpresa: rinforzo in mediana per Conte

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a muoversi a livello internazionale per regalare ad Antonio Conte i rinforzi di cui questa squadra ha bisogno. In tal senso, arriva la svolta per un rinforzo a dir poco interessante in mezzo al campo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo affare.

Gli azzurri sono al lavoro in vista del futuro ed è una situazione in continuo divenire. Allo stato attuale delle cose, infatti, la squadra è al primo posto in classifica, come è noto, ma si tratta di un punto di partenza e non può essere visto come un punto di arrivo. La strada, in tal senso, è ancora molto lunga e ci sono tante difficoltà da affrontare all’orizzonte.

In sede di calciomercato la squadra dovrà essere rinforzata dal momento che restano delle lacune da colmare non di poco conto per affrontare al meglio la rimanente parte della stagione. In tal senso, il Napoli a sorpresa si sta muovendo per un rinforzo in mezzo al campo da regalare ad Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Mercato Napoli, occhi puntati sul rinforzo in mezzo al campo

La priorità da parte della società è quella di intervenire per puntellare la linea difensiva, dal momento che al centro non possono dare le adeguate garanzie alle spalle di Rrahmani e di Alessandro Buongiorno né Rafa Marin né Juan Jesus. In tal senso, però, a sorpresa i partenopei sono pronti ad investire anche sulla linea mediana.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Napoli è tornato a puntare i riflettori su Gabri Veiga, vecchio pallino dei partenopei prima che si trasferisse all’Al-Ahli, con un trasferimento che spalancò le porte ad un mare di polemiche per un affare che sembrava fatto e che saltò in extremis proprio per l’inserimento dei sauditi.

Napoli, il club beffa la Fiorentina: nuovo regalo a Conte

Sul calciatore ci sarebbe anche l’interessamento della Fiorentina, oltre a quello del Tottenham, e quindi la concorrenza è da non sottovalutare. Il giocatore vorrebbe salutare l’Arabia Saudita per tornare nel calcio che conta.

Il Napoli potrebbe, dunque, accontentarlo e ci starebbe provando. Da vedere, però, se Aurelio De Laurentiis deciderà di affondare il colpo dopo quel rifiuto di Gabri Veiga che di sicuro non gli avrà fatto piacere.